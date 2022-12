Europa decide sobre NOVA MUDANÇA nos celulares; veja o que pode acontecer

Uma nova mudança nos celulares, implementada para tornar mais simples a rotina dos consumidores com seus respectivos aparelhos, seria muito bem-vinda. Principalmente em um momento no qual grandes marcas desse mercado adotam medidas que vão na contramão desse objetivo.

Apple e Samsung, por exemplo, atualmente trabalham com smartphones cujas baterias não são removíveis, o que certamente não é bem visto por quem compra os aparelhos, e muito menos para quem os repara.

Uma decisão da União Europeia, porém, busca mudar esse cenário.

Nova mudança nos celulares não irá beneficiar somente os consumidores

A nova mudança, prevista no Parlamento Europeu, tem como objetivo fazer com que todos os aparelhos passem a receber baterias removíveis no momento da fabricação.

Isso irá beneficiar muitas assistências técnicas, uma vez que as mesmas terão mais facilidade de acesso às peças necessárias em cada reparo que precisarem fazer.

Com essa nova mudança nos celulares, porém, muitos consumidores que tenham familiaridade com esse tipo de tecnologia também poderão reparar seus aparelhos sem a necessidade de recorrer a terceiros, pois uma bateria removível torna todo o processo muito mais simples.

Além de removíveis, as novas baterias também deverão ser mais sustentáveis e duráveis, melhorando o custo-benefício para cada consumidor.

Celulares atualizados por muito mais tempo

E se a bateria removível (e mais durável) já é uma ótima mudança nos celulares, a nova determinação em relação às atualizações não fica para trás.

Para os parlamentares europeus, tais atualizações deverão ser disponibilizadas por 5 anos e, ainda, precisarão ser informadas no ato da compra do aparelho celular.

Algumas marcas, como a Samsung, atualmente avisam seus clientes sobre a atualização assim que ela está disponível, sendo que o aviso ocorre diretamente no aparelho.

Mas, tendo maior conhecimento sobre o assunto e maior acesso às suas respectivas informações, o consumidor ficará ainda mais consciente de que pode ter seu aparelho funcionando plenamente, com ótimo desempenho, por muito mais tempo.

O foco está, também, em combater a obsolescência programada

De modo geral, há genuíno interesse da União Europeia em incentivar os consumidores a adotarem o hábito de levar seus aparelhos para a assistência ou repará-los por conta própria, ao invés de trocá-los por outro.

Principalmente quando a troca envolve o descarte de um dos aparelhos.

A necessidade de troca e/ou reparo, por sua vez, se dá por conta da chamada “obsolescência programada”, que é avaliada pelos políticos da União Europeia como algo injusto, comercialmente falando, pois trata-se de uma forma de o próprio fabricante induzir o aparelho a durar muito menos do que deveria.

Um consumidor que compra um smartphone esperando que ele dure 5 anos, por exemplo, não raramente percebe que após 2 anos de uso ele já não é mais o mesmo. E a nova mudança nos celulares, a partir da iniciativa europeia, visa melhorar esse contexto como um todo.

