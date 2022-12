Tutorial viraliza no TikTok e ensina a deixar roupas bem MAIS BRANCAS

Quem usa o TikTok sabe que o aplicativo oferece, através de seus conteúdos publicados diariamente, muitas novidades, informações e dicas de todas as áreas possíveis para atender todos os tipos de público.

Através dos vídeos curtos, geralmente de 15 segundos, mas podendo se estender em até 3 minutos (estes precisam ser realmente interessantes para viralizar), o TikTok se firmou como uma das redes sociais mais populares do mundo.

Um exemplo disso é a forma com que a indústria musical, sobretudo a do pop, se moldou de acordo com o aplicativo. Mas também não é para menos, visto que o que bomba lá, sendo novo ou antigo, ganha popularidade também no mundo externo.

Dessa forma é que várias celebridades estão sendo criadas, seja por ser do ramo musical, da maquiagem, moda, dança, lifestyle, e muito mais. No entanto, além disso, conteúdos menos pretenciosos também costumam viralizar muito e se espalhar com facilidade por conta de sua utilidade.

Este é o caso do vídeo com dicas de como deixar a roupa mais branca, que bombou no TikTok e é, realmente, certeiro na hora de indicar os passos certos para melhorar o aspecto de suas roupas.

Sendo assim, com base nesse vídeo, vamos te explicar por aqui como que você pode fazer para deixar a sua roupa branquinha sem muito esfrega-esfrega! Confira as dicas.

TikTok: como funcionam os vídeos da “For you”

Ao abrirmos o aplicativo do TikTok, já damos de cara com um vídeo em uma aba chamada “For you” ou, em português, “para você”.

De acordo com o tempo que você vai usando a plataforma, os vídeos que nela aparecem costumam ficar cada vez mais certeiros e te agradar, fazendo com que você passe ainda mais tempo no aplicativo.

De maneira geral, os usuários do TikTok entendem o app a partir de sua divisão por “nichos”, que seriam espécies de grupos de interesse, indicados através de algoritmos.

O chamado “lado do TikTok” pode abarcar conteúdos bem específicos e, de acordo com seu engajamento, cada vez mais, ou menos, vídeos relacionados vão aparecendo na sua “For you”.

Atualmente, o que está bombando e, inclusive, furando a bolha e aparecendo nas contas de diversos usuários são vídeos com dicas domésticas, como é o caso daquele em que ensina deixar as roupas brancas ainda mais brancas.

Como deixar as roupas mais brancas

Sem mais delongas, como mencionado, o vídeo que dá dicas domésticas ensina, de forma bastante eficiente, como deixar as roupas brancas ainda mais brancas através de uma receitinha simples.

Veja quais são os ingredientes e qual é o passo a passo de acordo com o método viral do TikTok:

Ingredientes:

um balde cheio de água; uma xícara de detergente (seja liquido ou em pó); duas xícaras de vinagre branco; 3/4 xícara de sabonete multiuso; uma xícara de bicarbonato de sódio.

Como preparar:

em primeiro lugar, utilizando uma luva, misture no balde de água o detergente, o sabão e o vinagre. Aqui, certifique-se de que a água disponível seja suficiente para cobrir as peças; feito isso, coloque todas as suas peças de roupas brancas na mistura e mecha ainda mais para que todos os ingredientes estejam bem integrados e em contato com toda a peça; deixe de molho por uma hora e, feito isso, lave as roupas normalmente na máquina de lavar e as leve para secar em ambiente arejado e, de preferência, que pegue sol.

