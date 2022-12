ATENÇÃO se você usa o aplicativo Caixa Tem

A pandemia foi um dos maiores desafios que o Brasil já passou. Com ela, vários benefícios foram criados a fim de amenizar os impactos que ela causou. Mas havia um problema na hora de efetuar os pagamentos, a maioria das pessoas não tinham uma conta bancária, por conta disso, criou-se o Caixa Tem e todo cidadão que recebeu algum benefício do Governo, teve uma conta poupança aberta de maneira gratuita. Todavia, por conta da transição que terá no Brasil de Governo, muitas pessoas estão em dúvida sobre o aplicativo, se ele irá continuar ou não, portanto, saiba tudo que já foi divulgado até agora.

A importância do Caixa Tem na vida de milhões de brasileiros

O Caixa Tem viabilizou que o pagamento do Auxílio Emergencial fosse feito para milhares de brasileiros. Mas ele, após algum tempo, obteve inúmeras outras funções, que todos os dias acabam auxiliando inúmeros usuários. Isto é, algumas tarefas que para serem realizadas precisava ir até uma agência física, agora pode ser resolvida por intermédio do aplicativo.

Portanto, embora o lançamento e a patente do aplicativo tenha ocorrido durante o Governo de Jair Bolsonaro, a Caixa pretende continuar com o aplicativo funcionando, mesmo após Luiz Inácio Lula da Silva assumir o cargo de presidente, no dia primeiro de Janeiro.

Ou seja, quem utiliza o Caixa Tem, não precisa se preocupar. Lembrando, que já foi confirmado que benefícios como o Auxílio Brasil terá seu fim neste ano, dando espaço, no próximo ano, para o conhecido Bolsa Família.

Atualmente, o Caixa Tem conta com várias funções, como a funcionalidade de realizar o pagamento de boletos online, recarga de celular, contratação de seguros e até mesmo dicas financeiras, na palma da mão dos usuários e de maneira gratuita.

Funções mais importantes do Caixa Tem e como se cadastrar

Todavia, algumas funções acabaram se tornando ‘as queridinhas’ de todos, como a possibilidade de consultar o Bolsa Família, o Número de Identificação Social e conseguir receber o Seguro Desemprego, tarefas essas, que antes, eram bem mais complexas.

Em outras palavras, o Caixa Tem, democratizou o acesso bancário a milhões de brasileiros. Que antes, caso quisessem ter uma conta bancária, precisariam pagar taxas. Ao passo que pelo Caixa Tem, não é cobrado valor algum para a manutenção das contas.

E ainda é possível realizar o cadastro no aplicativo e usufruir de todos os benefícios citados. Baixa efetuar o download do Caixa Tem em seu celular e posteriormente clicar em ‘cadastre-se’, você precisará informar dados básicos, escolher uma senha, validar o seu aparelho e pronto, já pode usar o aplicativo tranquilamente.

Vale lembrar que até mesmo a contratação de empréstimos e a solicitação de cartão de crédito é possível realizar pelo aplicativo. Portanto, comece a usá-lo agora mesmo.

