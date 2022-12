Como receber para traduzir textos? APRENDA o processo

Você já deve ter assistido um filme que as legendas estavam em português, o mesmo pode ter ocorrido com algum artigo científico que você foi ler, que embora os autores tivessem produzido o material em inglês, ele estava disponível em português. E sabe como isso foi possível? Por intermédio de um profissional chamado tradutor. Portanto, se você tem domínio de outra língua além do português, veja como você pode ganhar bastante dinheiro traduzindo textos, legendas e até mesmo vídeos hoje mesmo. O valor por apenas 3 textos, pode ser maior que o salário mínimo brasileiro.

Afinal, como ganhar dinheiro traduzindo textos?

A verdade é que tudo vai depender de você, da dedicação, da energia que você irá colocar no trabalho. Vale lembrar, que atualmente, muitas pessoas trabalham apenas traduzindo textos para clientes em todo o mundo. Mas o valor mensal que você ganhará, também depende de outros fatores, a saber, o tamanho do texto e a língua.

Textos maiores, obviamente, pagam mais que textos menores. E de acordo com a língua que ocorrerá a tradução, o valor tende ser maior ou menor. Por exemplo, uma tradução do Inglês para o Português, é bem mais barata que uma tradução do inglês para o Japonês, visto que a dificuldade de encontrar um tradutor é maior.

Mas mesmo tendo essas dificuldades, é possível conseguir alguns trabalhos a fim de construir um bom portfólio e após isso, viver apenas de tradução. No começo pode ser difícil, mas quando o portfólio estiver montado, tudo ficará mais fácil de acontecer.

E vale lembrar, que traduzir não é apenas jogar no tradutor e pronto, vai bastante além do que isso. Pois o tradutor não corrige certos erros ou vícios de linguagem que possa ter em uma língua. Portanto, a função do tradutor é ficar ligado nestes pormenores.

Onde consigo arrumar meus primeiros trabalhos como tradutor?

Atualmente, a melhor plataforma para conseguir oportunidades de trabalho como freelancer é a Workana. Ela está disponível para todas as áreas que você conseguir imaginar. Basicamente ela vai unir você ao seu cliente. Geralmente, ele posta um projeto, por exemplo, ‘preciso da tradução de 10 textos de 500 palavras cada, do português para o inglês‘, neste momento, todos os tradutores irão ver a proposta e aceitar ou realizar uma contra-proposta. E quando ambos entrarem em um denominador em comum, você começa o serviço, ao terminar, a plataforma paga para você.

E lembrando que a plataforma preza bastante pela reputação de cada colaborador. Portanto, se você pegar um trabalho com o prazo máximo de entrega para 5 dias, tente ao máximo entregar no período estabelecido, a fim de você ser bem avaliado e posteriormente, contratado por mais pessoas.

