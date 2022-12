ÚLTIMA CHAMADA! Saque do FGTS acaba em algumas HORAS

Disponível desde abril deste ano (2022), o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) disponibilizou a quantia de até R$ 1 mil para os trabalhadores com saldo em conta. A medida surgiu para diminuir os impactos provocados desde 2020 pela crise sanitária.

Com isso, todos os trabalhadores aptos poderiam retirar o dinheiro até esta quinta-feira (15). O saque do FGTS foi disponibilizado conforme o mês de nascimento do contribuinte, mas a quantia ficaria à disposição até a data mencionada.

Isso quer dizer que hoje é o último dia para fazer a retirada do valor disponível em conta.

Por que não vejo meu dinheiro do FGTS na conta?

Vale destacar que as pessoas que não tiveram o valor disponibilizado automaticamente na conta do Caixa Tem, ou que não movimentaram a quantia nos primeiros 90 dias, precisam acessar o aplicativo do FGTS para liberar o dinheiro.

Basta fazer o seguinte:

1: baixe o app do FGTS na Play Store ou na App Store;

2: Cadastre seus dados pessoas, conforme o aplicativo pede;

3: Acesse sua conta;

4: Clique em Saque Extraordinário;

5: Libere o dinheiro que está disponível.

O valor será enviado para uma conta aberta automaticamente no Caixa Tem ou para a conta cadastrada dentro do app previamente. Mas isso só pode ser feito até esta quinta-feira (15). Depois de hoje, todos os saldos não utilizados do FGTS retornarão para a conta do Fundo de cada trabalhador.

É preciso destacar que se o saldo estiver bloqueado por algum motivo, ele não será liberado para saque, conforme explica a própria Caixa Econômica Federal, responsável por administrar o dinheiro.

Ainda dá para consultar o FGTS

Sim, todos os trabalhadores podem fazer consultas ao saldo do FGTS, tanto pelo app, nas agências da Caixa ou no site da Caixa.

Você pode ter acesso a:

– Valores da sua conta do FGTS;

– Adesão ao saque-aniversário ou saque rescisão;

– Informações sobre outras modalidades de saque, como a de calamidade pública (com lista de cidades que decretaram essa situação);

– Datas de depósito e o extrato completo;

– Liberação de consulta para agências bancárias efetuarem o adiantamento do saque-aniversário de até 10 anos;

– Liberação do saque extraordinário de R$ 1 mil; além de várias outras informações pertinentes.

Quem optou pelo saque extraordinário perde algum direito?

Não. As pessoas que receberam a quantia de até R$ 1 mil do saque extraordinário do FGTS continuam com suas contas ativas normalmente, mas terão a subtração da quantia retirada.

Todas as funções e direitos do trabalhador em relação ao fundo continuam conforme o padrão estabelecido pelo governo até então.

