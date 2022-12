Você sabia que é PROIBIDO celebrar o Natal nestes países?

Tão popular no Brasil, já pensou não ser permitida a celebração do Natal? Porque alguns países proíbem a prática, justamente por não ter tanto sentido em suas culturas locais.

Por ser tão aguardado por aqui, fica até difícil de imaginar um ano sem a celebração desta que é uma das datas mais esperadas por seus mais diversos significados e práticas.

No entanto, não é qualquer lugar que compartilha desta mesma cultura. Sendo assim, veja os países em que a celebração do Natal é proibida.

Natal e seus significados

Mesmo para aqueles que não são cristãos, a data é bastante esperada e envolve muita ansiedade, isso porque uma folguinha e uma ceia não caem nada mal. No entanto, sobretudo no Brasil, a celebração do verdadeiro significado do Natal é bastante popular: o nascimento do menino Jesus.

Atualmente, a data já se confunde também com uma data comercial, Porém, o mais comum é que a celebração do Natal envolva todos os aspectos, que vai da união da família, compra de presentes e nascimento de Jesus.

O Natal no Brasil

O Brasil é um dos países que possui uma feriado destinado exclusivamente para a celebração do Natal: o dia 25 de dezembro, marcado por decorações, missas, reuniões de família e comidas tradicionais.

Aqui, temos o costume de celebrar a ceia, que é a refeição de Natal, na noite do dia 24 de dezembro, onde muitas mães e vovós só liberam a comilança quando o relógio bate meia noite.

Por ser um feriado bem típico, muitas famílias se identificam com as imagens que o Natal no Brasil produz: presentes, amigo secreto, missa do galo passando na TV, ceia com peru, saladas, petiscos frios, farofa e sobremesa e, o que não podem faltar, crianças dormindo esperando o jantar.

Sendo assim, ao envolver todos os pontos mencionados, o Natal se constitui como uma data bastante especial no país e envolve muitos sentimentos em torno dessa reunião familiar e celebração cristã. Por isso, fica até difícil de imaginar que há países em que a celebração é proibida, mas eles existem.

Países em que a celebração do Natal é proibida

Irã

Em primeiro lugar, conhecido por suas belíssimas mesquitas e cultura forte e imponente, o Irã é um dos países da lista em que não é permitida a celebração do Natal. Isso explica pelo motivo de que o Irã é um país com uma religião oficial: o islã.

Dessa forma, por seu um lugar de maioria muçulmana, a data perde um pouco o sentido. No entanto, em algumas regiões, a celebração é permitida aos cristãos.

Brunei

Nesse mesmo sentido, Brunei, país do sudeste asiático, por possuir uma forma de governo baseada no sultanato, em que o sultão exerce o papel de Primeiro-ministro, algumas regras são impostas de acordo com a religião.

Dessa forma, uma das regras envolvem a proibição pública do Natal, sendo permitida, portanto, a celebração privada.

Coreia do Norte

De forma mais recente, foi apenas em 2026 que o Natal foi proibido no país por seu líder supremo, visto que reuniões envolvendo o consumo de bebidas alcóolicas são terminantemente proibidas na Coreia do Norte.

No entanto, é possível utilizar decorações natalinas em alguns lugares, desde que não estejam relacionadas com significados religiosos.