FERIADOS prolongados em 2023? Veja como será o calendário do próximo ano

Boa notícia para estudantes e trabalhadores! O ano de 2023, que começa logo no próximo mês, já é conhecido como o ano dos feriadões e nós iremos explicar o porquê.

Ideal para aqueles que gostam de um bom descanso e para os que não perdem a oportunidade de saírem em viagens, 2023 contará com 12 feriados, nos quais 9 deles serão prolongados.

Além deles, existem também os pontos facultativos, que são sempre uma surpresa e podem surgir para somar nesta lista.

Sendo assim, confira quais serão todas as datas dos feriados e dos pontos facultativos nacionais que teremos em 2023.

Feriados e pontos facultativos

Antes de mais nada, você sabe dizer qual a diferença entre as definições do que é um feriado e do que é um ponto facultativo?

Bom, a principal diferença está, na verdade, no caráter obrigatório, ou não, da data. Dessa forma, é correto afirmar que um feriado é aquele dia definido em que o expediente, seja em ambiente de trabalho, seja em ambiente escolar, é obrigatoriamente dispensado.

Nesse caso, os feriados são decretados e oficializados por meio dos calendários nacionais, estaduais e municipais, a depender de sua abrangência e determinam quais serão os dias do ano em que não haverá serviço.

Por outro lado, os pontos facultativos, também decretados pelo governo, são aquelas datas em que fica a cargo do empregador e das empresas a dispensa dos funcionários em dias de serviço.

Dessa forma, nas datas em que o ponto é facultado, o empregador não possui a obrigação de liberar seus empregados do dia de trabalho.

De acordo com as definições, portanto, ao todo são 12 os feriados nacionais e 5 os pontos facultativos. Além destes, há aqueles feriados também empregados de acordo com cada município, que geralmente, marcam o Dia da Cidade e o Dia do Padroeiro daquela região.

Sendo assim, veja quais são as listas de 2023 que contém as datas dos feriados e dos pontos facultativos.

Lista: feriados nacionais em 2023

Quanto aos feriados, a distribuição de dias para o ano que vem é motivo de comemoração para os trabalhadores.

Isso porque, dos 12 feriados nacionais, quatro destas datas cairão na quinta-feira, três na sexta, duas na segunda, uma na terça e outra na quarta, sendo apenas o primeiro feriado do ano (01/01 – Confraternização Universal) que será no final de semana (domingo).

Sendo assim, confira quais serão os feriados e os dias em que eles cairão em 2023:

1° de janeiro: Confraternização Universal (domingo);

20 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

21 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

07 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (sexta-feira);

1° de maio: Dia do Trabalho (segunda-feira);

08 de junho: Corpus Christi (quinta-feira);

07 de setembro: Independência do Brasil (quinta-feira);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira);

02 de novembro: Finados (quinta-feira);

15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (segunda-feira).

Além dos feriados nacionais, como mencionado, há também os feriados municipais.

Lista: pontos facultativos nacionais em 2023

Já em relação aos pontos facultativos, serão cinco, no qual um deles ocorrerá em dois dias. Dessa forma, segue a lista: