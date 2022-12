Sai URUCUBACA! Ritual para afastar inveja e dar proteção espiritual no Ano Novo

Se você acredita que a inveja pode te fazer mal, energias negativas podem fazer você desanimar e nenhum dos seus objetivos serem alcançados, existem rituais que dizem que aliviam esses maus olhados. No Brasil há diversas religiões, e segundo informações de crenças populares, em casa mesmo você pode fazer um ritual para te ajudar.

A proteção espiritual basta você querer e fazer os rituais em que acredita, claro que tudo depende da crença da pessoa. Um exemplo é o ritual do sal grosso, pode fazer de casa mesmo e trazer uma proteção como se fosse um escudo, que protege especialmente da inveja.

Se você quer saber mais sobre o assunto, continue lendo o texto e termine o ano de 2022 com proteção espiritual. Trouxemos 3 formas de utilizar o sal grosso.

Rituais com o uso do sal grosso

O sal grosso é bastante utilizado pelos brasileiros para trazer proteção. E esse é o nosso primeiro ponto:

A proteção com o sal grosso

Nesse ritual o indicado é que no início de cada vez você deve pegar um pouco de sal grosso e colocar atrás da porta da sua casa, essa ação diz que todas as energias negativas que estão dentro do seu lar vão sair pra fora e assim formará um escudo em você e na sua casa.

A pessoa que quiser também pode fazer uma oração para expulsar todo o mal, está na hora de colocar a sua fé em ação, após isso é necessário fazer o sal pra fora da casa, assim o mal irá sair junto.

Uso do sal grosso para trazer paz

Se você está querendo ter paz ao seu redor, esse ritual diz para pegar um pote de vidro vazio e limpo, coloque sal e 7 dentes de alho por cima do sal, depois disso você deve levar o pote até a porta principal de entrada da sua casa e colocar ao lado.

Quando colocar o pote você deve pensar em coisas boas, coisas que trazem paz e tranquilidade para dentro da sua casa e principalmente na sua vida, e imagina toda energia negativa indo embora para fora.

Uso do sal grosso para tirar a inveja

Nesse ritual a pessoa tem que pegar 7 pedaços de carvão junto com um pouco de sal grosso e colocar tudo dentro de uma bacia, você deve ficar em pé dentro da bacia e ir adicionando água, assim você toma um banho com o líquido desses ingredientes.

No banho você deve jogar a água do pescoço para baixo, após isso você deve pegar os carvão e jogar a água fora. Deixe o carvão secar, com o carvão seco, cada pedaço você vai deixar em um cômodo da sua casa, quando estiver fazendo isso pense que a inveja está sendo sugada pelas partes do carvão.

