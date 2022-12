ÚLTIMA parcela do Auxílio Brasil e Vale-Gás do Ano; NOVO GRUPO tem direito

Os últimos anos foram marcados por Auxílios, em razão dos problemas encarados pelo país na área da saúde e economia – o Governo priorizou a criação de programas que auxiliassem os brasileiros a superarem essas adversidades. Dentre os programas mais populares, o Auxílio Brasil e o Vale Gás estão no topo! Alcançando milhões de brasileiros, a última parcela foi liberada nesta quarta-feira, 14 – para brasileiros com Número de Identificação Social terminando em 3; e para 2023 espera-se que os mesmos se mantenham – entretanto, alcançando um novo grupo de pessoas e com valores diferentes. Veja quem terá direito aos auxílios em 2023 e qual será o novo valor pago.

Auxílio Brasil e Vale Gás em 2023

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal. O grupo de brasileiros que receberam as últimas parcelas hoje também tiveram direito ao último benefício do ano referente ao Vale-gás – com o valor de R$ 112 (valor parcial do botijão); no qual alcançou quase 6 milhões de famílias brasileiras.

Entrementes, para 2023 os benefícios terão algumas mudanças. Bem como o Auxílio Brasil, que terá o seu valor reduzido – visto que o adicional de R$ 200 (que ocorreu nos últimos meses) está previsto somente até este mês.

Para o ano de 2023 algumas mudanças ainda serão oficializadas – após a completa transição do Governo; mas até agora algumas alterações já foram confirmadas como o adicional de R$ 150 por criança de até seis anos dentro do núcleo familiar.

Sem contar que o programa voltará a ter o seu nome de origem: Bolsa Família. Acerca do Vale-Gás, espera-se que seja dado prosseguimento, entretanto, pelo que se foi divulgado até agora o auxílio será de apenas 50% do valor integral.

E como ficará os demais auxílios em 2023?

É válido entender que os auxílios citados foram exclusivos para famílias que estavam vivendo na extrema pobreza. Sendo aquelas famílias que possuem renda per capita de no máximo R$ 105 reais. E para receber/continuar recebendo os benefícios citados, é necessário que estejam enquadradas nos seguintes requisitos:

Esteja devidamente cadastrado no antigo Bolsa Família/Auxílio Brasil;

Estar com os dados ativos e atualizados no CadÚnico;

Estar dentro da faixa de pobreza que o programa exige;

Visto que as demais informações podem ser obtidas através do Número do Ministério da Cidadania: 121 ou através do atendimento Caixa pelo número 111.

Para atualização de dados e demais informações, é recomendado que se busque o CRAS local – a fim de atualizar os membros do núcleo familiar, informações e demais requisitos exigidos pelo Governo.

E então, ansioso para o novo ano?