Estes são os lugares MAIS BARATOS para morar no Brasil

O Brasil é considerado, pelo menos de acordo com os padrões locais e pela população comum, um país com alto custo de vida. Isso porque o salário-mínimo aqui está em defasagem, visto que, de acordo com pesquisas, o piso deveria ser bem maior do que é atualmente.

Dessa forma, fica difícil garantir boas condições de alimentação, habitação, vestuário e lazer para todos, sobretudo em um contexto em que vemos os preços dos itens na prateleira aumentar a cada semana.

No entanto, existem cidades em que o custo de vida facilita o acesso a todos estes direitos que são, inclusive, previstos pela constituição. Pensando nisso, separamos uma lista com estes lugares que são mais baratos para morar no Brasil. Veja quais são eles.

Custo de vida no Brasil

Atualmente, o salário mínimo corresponde ao valor de R$ 1.212, valor bem abaixo do ideal projetado para se viver bem no Brasil.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese, as cidades mais caras para se morar no Brasil são as cidades do São Paulo, Rio de Janeiro e Campo Grande, o que corresponderia a um salário mínimo ideal sete vezes maior do que o atual.

Esses parâmetros são medidos a partir da consideração dos custos de alimentação, habitação, vestuário, lazer e higiene em uma família de quatro integrantes. Dessa forma, a média nacional do salário mínimo deveria ser, de acordo com a Dieese, no valor de R$ 6.394,76.

Veja também: Abono Pecuniário: como receber 30% A MAIS do salário nas FÉRIAS?

Cidades baratas para viver no Brasil

Já considerou mudar de cidade e ir começar uma vida nova em outro lugar? Geralmente essa mudança é feita para lugares maiores e, por isso mais caros, no entanto, existem cidades que são mais baratas de viver e oferecem boas condições de vida.

Siga a lista e descubra quais são estes lugares.

1. Guaratinguetá, São Paulo

Em primeiro lugar, vamos começar com uma cidade de Guaratinguetá, que fica localizada no estado de São Paulo e é bastante conhecida pela sua bela infraestrutura turística de casarões e igrejas.

A uma hora de carro de Minas Gerais e duas horas e vinte da capital São Paulo, o município de Guaratinguetá conta com valores bem acessíveis de habitação e alimentação.

2. Anápolis, Goiás

Essa cidade de porte médio, com quase 400 mil habitantes, fica apenas a 50 km da capital Goiânia e é conhecida por sua capacidade industrial, com destaque na área farmacêutica.

Em 2010 foi apontada pela Veja como uma das principais cidades do futuro, visto seu elevado potencial de capacidade logística. Além disso, o custo de vida é considerado barato e a infraestrutura da cidade é bastante atrativa.

3. Mossoró, Rio Grande do Norte

Uma das mais famosas cidades da lista e do país é considerada barata para se viver. Além de estar localizada a pouco menos de 1h da região litorânea norte do país, Mossoró é conhecida por sua cultura tradicional e incrível herança culinária.

4. Uberaba, Minas Gerais

A oitava maior cidade de Minas Gerais tem um custo de vida que compensa muito. Além de ser uma cidade muito bonita, fica localizada bem pertinho do estado de São Paulo e tem uma tradição culinária típica dos mineiros.

O município fica na região do Triangulo Mineiro e é cercada de boas universidades e com condições baratas de vida.

5. Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul

Se você achou que não teria uma cidade grande do Sul nessa lista, estava enganado, isso porque Nova Hamburgo tem um dos menores custos de vida da região e está localizada a apenas 40 km da capital Porto Alegre.

Veja também: Coca-Cola abre dezenas de vagas com SALÁRIOS DE R$ 4,5 mil; confira