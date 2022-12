IPVA 2023: CALENDÁRIO de pagamentos CONFIRMADO; veja as datas

Com o final do ano e as festividades que este período traz, muitos gastos são despendidos para viagem, eventos e presentes especiais. No entanto, para além disso, dezembro sinaliza a chegada de outros gastos: os pagamentos de impostos anuais como IPTU, IPVA, escola das crianças, e mais.

Dessa forma, os calendários de pagamento e os valores das parcelas já são definidos antes mesmo do ano virar. Nesse sentido, os calendários do IPVA, que são divulgados especificamente por cada estado, já estão disponíveis em muitos lugares, porém ainda não todos.

Pensando nisso, separamos uma matéria com todas as informações atualizadas sobre o IPVA 2023. Veja quais são as datas das parcelas e veja se o seu estado já divulgou o calendário.

IPVA: para que serve

Antes de tudo, você já se perguntou para que serve e para onde vai o dinheiro que você paga anualmente?

Bom, o IPVA, que significa Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é, como o próprio nome diz, o imposto devido à proprietários de carros, motocicletas, caminhões, e outros veículos.

Dessa forma, ele serva para, basicamente destinar o valor do pagamento recolhido para o município e para o governo estadual no qual o veículo está registrado. Essa divisão corresponde ao valor de 50% do total para o primeiro e a outra metade vai para o estado.

A intenção é destinar o dinheiro arrecadado para melhorias na infraestrutura, como manutenção e recuperação de rodovias.

Calendários oficiais de pagamento IPVA 2023

Não foram todos os vinte e sete estados brasileiros que já divulgaram as datas de pagamento das parcelas do IPVA. No entanto, alguns deles já possuem tais informações disponíveis. Sendo assim, veja o calendário e seus respectivos estados:

Espírito Santo

Em primeiro lugar, o governo do estado do Espírito Santo, através da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), divulgou já há algumas semanas as datas de vencimento das parcelas do IPVA 2023.

Dessa forma, de acordo com o número final da placa de todo e qualquer veículo, a cota (parcela) única ou a primeira cota será paga em maio e, nos casos em que há, a sexta cota será paga durante o mês de novembro.

O calendário está disponível do documento “Tabela de Vencimentos do IPVA Exercício de 2023 Para Todos os Tipos de Veículos”, publicado pela SEFAZ em https://bit.ly/3j3D7hl.

Rio Grande do Sul

Da mesma forma, o Rio Grande do Sul também já disponibilizou sua tabela de pagamentos do IPVA 2023 através do site oficial do governo do estado em https://bit.ly/3Ftagul.

No portal, o cidadão poderá não apenas conferir as datas de pagamento das cotas, mas também os locais e os valores. As informações são completas e basta você utilizar o número da placa do seu veículo.

Minas Gerais

Bom, apesar de ainda não haver um calendário completo com as datas de pagamentos das parcelas, o governo do estado de Minas Gerais já definiu alguns pontos principais.

Nesse caso, foi divulgado que a primeira parcela ou a cota única, que oferece descontos ao cidadão, começará a ser cobrada no mês de março, com dias definidos progressivamente de acordo com a placa final do veículo, como sempre.

Dessa forma, as informações completas ainda serão divulgadas em breve.

Outros estados

Para ver as informações do seu estado, você pode procurar na Internet através da pesquisa: nome do seu estado + IPVA 2023.

