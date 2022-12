Governo terá que EXCLUIR 3,5 milhões de famílias do AUXÍLIO BRASIL? Entenda

Segundo dados informados pelo TCU – Tribunal de Contas da União – o mesmo identifica que o programa do Bolsa Família que passou a ser substituído pelo programa Auxílio Brasil é mais eficiente do que ao qual estamos passando agora, isso porque cerca de 3,5 milhões de famílias foram excluídas do programa por apenas não ter o requisito necessário.

Isso aconteceu no mês de agosto, muitas famílias foram excluídas, e mais, o órgão ainda compartilhou que o custo-efetividade para conseguir diminuir a pobreza através do programa Auxílio Brasil teve uma previsão de gasto de R$ 1,72 bilhão mensalmente, já o bolsa família ficou com R$ 1,43 bilhão, entretanto, existe uma diferença no valor de pagamento dos programas.

O estudo do TCU afirma que o pagamento dos programas sendo pago mensalmente para as pessoas da família é melhor do que o pagamento único por parcela, isso pode ter mais chances de tirar as famílias da pobreza.

Quem é o público prioritário dos programas?

O público prioritário de ambos os programas são as crianças e os adolescentes e conforme os dados que forem divulgados pelo TCU, o programa do Auxílio Brasil criado por Jair Bolsonaro beneficia somente famílias menores e visa apenas ajudar mais os adultos, isso faz com que no final surja mais documentos como registro Individuais e até mesmo declarações deturpadas sobre a família que está inscrito no CadÚnico.

Percebemos que não há uma diferença entre o pagamento das famílias, ou seja, a casa que tem 5 pessoas e a casa que mora apenas 1 recebem o mesmo valor do programa social.

E a PEC de transição desses programas?

Para quem não sabe, o alerta que foi divulgado pelo TCU aconteceu através das negociações do futuro presidente (Lula) com o Congresso Nacional para assim seja feita a aprovação da PEC de transição, eles querem manter o benefício do auxílio Brasil no mesmo valor em que o Jair Bolsonaro notificou o pagamento até dezembro de 2022.

Pois a partir de janeiro a previsão é para que volte no valor de R$ 400. Lula Inácio também tem planos para que quando a PEC for aprovada todos os integrantes que estão inscritos e recebendo do auxílio Brasil que tiver uma criança com menos de 6 anos irão receber um adicional de R$ 150.

Lula também informou que esse adicional é acumulativo, por tanto se a família tiver duas crianças em casa com menos de 6 anos pode chegar a receber R$ 300. A partir de 2023 o programa voltará a se chamar Bolsa Família e será divulgado também as novas regras, uma dica importante é para que mantenha os dados do CadÚnico atualizados para quando a nova equipe petista for analisar, você tem menos chance de ser excluído após a revisão.

