Seguro de carros AUMENTA e os motoristas estão irritados

Surpresa nada animadora para os motoristas: o valor do seguro de carros aumentou significativamente recentemente e causou revolta.

Isso porque, há um ano, as taxas de seguro eram, em média, 5% em cima do valor do carro. Já hoje, esse percentual subiu para 6,5%, o que pode representar um aumento expressivo a depender do valor em reais.

Sendo assim, sabe-se que possuir um carro e mantê-lo já não é simples, visto seus custos com manutenção, gasolina, e outros. Dessa forma, com o seguro mais caro, o cenário se dificulta ainda mais.

Entenda melhor sobre os aumentos.

Custos em torno de um carro

É inegável que possuir um carro facilita muito o dia a dia das pessoas, mas há ressalvas a se fazer.

No caso das cidades maiores, a estrutura do Brasil sofre bastante com a quantidade de veículos nas vias, fazendo com que esse grande e crescente número cause engarrafamentos a depender do horário e da região.

Por isso, todo esse cenário pode ser uma baita dor de cabeça para quem dirige nessas vias. Por isso, medidas como estímulo ao uso de bicicletas e transportes públicos são bastante estimuladas e servem como efetiva possibilidade para a melhoria do fluxo no trânsito.

No entanto, sabemos o quanto um automóvel é algo útil e estão inseridos nos diversos âmbitos da vida, seja pessoal ou profissional.

Objeto de desejo de muita gente, ter um carro melhor ou, até mesmo, conseguir comprar um, é meta de grande parte das pessoas. Porém é preciso ressaltar que não basta apenas comprar um, é preciso estar ciente de todos os gastos que manter um veículo envolve.

Sendo assim, é preciso que o motorista se preocupe com valores como manutenção do carro, oscilação dos preços da gasolina, IPVA, e, além destes, o seguro.

Aumento no valor do seguro dos carros

Quanto ao seguro, a sua taxa aumentou e passou de 5% para 6,5%. Mas você sabe o que esse aumento representa? Veja os exemplos.

Bom, para um carro popular, que hoje custa em torno de 60 mil reais, o valor cobrado de seguro com a taxa antiga era de R$ 3 mil reais por ano. Agora, com o aumento, o valor anual passa a ser de R$ 3.900, quase mil reais a mais.

Para os carros mais caros que custam cerca de R$ 100 mil, mas ainda sim comuns, a mudança no valor do seguro passa de R$ 5 mil para R$ 6.500.

No entanto, é preciso ressaltar que esse percentual é apenas uma média, visto que há cidades que podem apresentar uma taxa maior ou menor.

No caso de São Paulo, por exemplo, cidade em que é registrada a maior taxa de seguro do país, o serviço custa agora, em média, 7,3% sobre o valor do veículo, e regiões como a Zona Leste, na mesma cidade, o seguro pode representar até 8,5%.

Por outro lado, menores taxas são encontradas em cidades capitais como Belém e Curitiba.

