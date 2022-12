Fora da presidência: Bolsonaro receberá R$ 80 MIL por mês

Bolsonaro receberá R$ 80 mil por mês assim que deixar a presidência, e o anúncio dessa quantia levantou dúvidas sobre o motivo do recebimento e, principalmente, sobre de onde sairá o dinheiro para os pagamentos mensais.

Este salário, que em partes é vitalício, permitirá que o atual presidente em exercício tenha uma vida tranquila, sem preocupações financeiras, além de benefícios previstos em lei.

Entenda todo o contexto no tópico abaixo.

Por que Bolsonaro receberá R$ 80 mil por mês

Na verdade, Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL) não receberá exatamente um salário de R$ 80 mil, mas sim 3 quantias que, somadas, chegam a este montante.

A primeira delas, que ele já recebe, e receberá pelo resto da vida, é de aproximadamente R$ 12 mil, e diz respeito à sua aposentadoria do Exército Brasileiro com a patente de capitão.

Já a segunda quantia, que gira em torno de R$ 30 mil, teve a requisição aceita pela Câmara dos Deputados e também é vitalícia, é de sua aposentadoria como deputado, cargo no qual ficou por quase 30 anos.

E, por fim, há a quantia de quase R$ 40 mil que o político passará a receber do seu partido.

O PL o colocará como presidente de honra da entidade, com o mesmo salário que o então presidente, Valdemar Costa Neto, recebe.

O valor exato é de R$ 39.293,32, o equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

As duas primeiras quantias, vitalícias, serão custeadas pela União, enquanto a terceira é de responsabilidade do fundo partidário.

Além do salário de R$ 80 mil, Bolsonaro também terá benefícios

Jair Messias Bolsonaro receberá R$ 80 mil por mês e, ainda, poderá contar com ótimos benefícios, sendo que alguns deles também são vitalícios.

É o caso dos 2 motoristas que terá à sua disposição e 4 servidores, que poderão atuar como seguranças ou como apoio pessoal.

Tais servidores, bem como os veículos que estarão à disposição de Bolsonaro, também serão custeados pela União, assim como seus respectivos gastos com seguros, combustível, passagens aéreas e hotel.

Já o Partido Liberal oferece, como benefícios, o aluguel de um escritório na capital (Brasília) e, ainda, o aluguel de uma residência.

Atual presidente deixará o Palácio do Planalto em breve

Após receber menos votos no segundo turno das eleições, Bolsonaro deverá ceder seu atual cargo para Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), podendo ocupar o Palácio do Planalto somente até o próximo dia 31.

Sua atuação como militar, como deputado e, posteriormente, como presidente do Brasil lhe garantiu o direito a aposentadorias e benefícios vitalícios, previstos na legislação brasileira.

