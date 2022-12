Dá para consultar CPF e CNPJ pelo WhatsApp; veja como

Consultar CPF e CNPJ pelo aplicativo Whatsapp agora é possível, isso porque foi criado um startup para tentar localizar esses documentos do aplicativo, de forma segura, e fazer com que a pessoa deixe de cair em golpes. Todas as pessoas que já sofreram com isso querem uma punição a esses bandidos, mas infelizmente esse tipo de crime no Brasil está se tornando cada vez mais comum, o roubo de dados.

Recentemente, percebemos um grande número de pessoas que estão querendo aprender técnicas de como se proteger desses crimes virtuais, já que hoje em dia tudo se resolve pelo celular. Tem que ser muito cuidadoso e atencioso pois os bandidos agem como se fosse trabalhadores de empresas, principalmente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). E através dessa nova consulta, consegue analisar todos os dados e antecedentes das pessoas e até mesmo de empresas.

WhatsApp: como consultar esses documentos?

Essa consulta do CPF e do CNPJ pode ser realizada pelo aplicativo Whatsapp de duas maneiras: modo coletivo ou modo individual. Através desse procedimento, eles terão acesso a dados das pessoas e das empresas.

Por mais que pareça ser algo difícil, é um recurso simples de ser usado, porque tudo pode ser resolvido pelo aplicativo de mensagem instantânea. Segundo informações, após a consulta tem um tempo limite de 5 minutos para ter a resposta, e para ter essa resposta a pessoa tem que enviar o número do CNPJ ou do CPF para a assistente virtual.

Depois do procedimento, quem solicitou o recurso irá receber informações através de um relatório com os dados fiscais, eleitores e até mesmo trabalhistas. É válido ressaltar que esse recurso no Whatsapp faz essas consultas sem violar os termos de privacidade, ou seja, toda consulta é realizada em sites super seguros, como por exemplo, site da Receita Federal.

Antes, esse procedimento só estava disponível para ser feito por grandes empresas, agora, está mais acessível, porém precisa fazer um pagamento para consultar: R$ 19,90 para CNPJ e R$ 9,90 para CPF, consegue fazer isso pelo site da Exato Digital.

Segurança e Privacidade no WhatsApp

A política de privacidade do WhatsApp garante segurança nas conversas. Um dos recursos que o aplicativo oferece é criptografia de ponta a ponta, ou seja, toda mensagem trocada seja por escrita ou por chamada de vídeo, o WhatsApp garante que fica somente entre as pessoas que estão conversando, eles não podem ouvir.

Outro recurso é camadas adicionais de privacidade, além da criptografia o aplicativo afirma que coloca camadas protetoras e de privacidade em todas as conversas, isso traz mais credibilidade ao WhatsApp. Além do controle de privacidade de acordo com as necessidades, o que isso quer dizer? O usuário pode escolher com quem quer compartilhar as coisas, tanto pelo status, ou deixar online ou offline.

