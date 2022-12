Uber dará corridas DE GRAÇA para comemorar o Natal

A notícia de que a Uber dará corridas de graça tem instigado a curiosidade dos usuários do aplicativo e, também, de quem não é adepto a ele. Afinal, a chance de fazer uma corrida gratuitamente definitivamente faz valer a pena separar uns minutinhos para fazer um cadastro no app.

A iniciativa, que acontecerá oficialmente do dia 12 ao dia 18 de dezembro, tem a finalidade de festejar o Natal de forma criativa.

E, de fato, o que não falta é criatividade!

É preciso, porém, tomar cuidado com as expectativas: as corridas de graça da Uber, neste Natal, ocorrerão sob condições bem específicas, e é importante se atentar a elas.

A Uber dará corridas de graça, e não será com carros

Que atire a primeira pedra quem nunca assistiu a um filme de Natal e ficou com vontade de fazer um passeio utilizando o meio de transporte oficial do Papai Noel.

E agora, com a Uber, isso será possível!

As corridas de graça oferecidas pela empresa serão feitas em trenós, que passarão por florestas e estradas nevadas.

Ou seja: será como de fato viver um filme natalino, com o aplicativo de transporte mais famoso do mundo.

Os usuários do app, porém, precisarão ficar atentos: as reservas serão limitadas, e liberadas somente duas vezes por dia.

As corridas de trenó da Uber serão em um cenário mágico

A Uber dará corridas de graça, por meio do chamado Uber Trenó. Mas, infelizmente, não são todos os usuários do aplicativo que poderão viver a experiência única que a empresa irá oferecer.

As corridas serão realizadas na Europa, mais especificamente na Finlândia, que faz parte da região da Lapônia e já foi cenário para diversos filmes natalinos.

O Appukka Resort, localizado na cidade de Rovaniemi, será o local oficial de partida do primeiro passeio. Aliás: esta ação de marketing, que tem como um de seus objetivos reforçar que a Uber está disponível para os seus usuários em qualquer lugar, está sendo reconhecida como o primeiro passeio de rena sob demanda do mundo.

E somente quem estiver na região, dentro do período estipulado, terá a chance de participar. Desde que, claro, fique atento ao aplicativo, para garantir uma reserva.

Um passeio de trenó, com a Uber, na Terra do Papai Noel

Como comentado por Anabel Diaz, que é a Gerente Geral de Mobilidade da Uber no continente europeu, os esforços para fazer com que os usuários tenham um pouco de magia em cada viagem que fazem é constante.

E isso não poderia ser melhor representado do que por meio da oferta de corridas grátis, de trenó, por uma cidade que possui paisagens espetaculares e, ainda, é conhecida como a Terra do Papai Noel.

Para quem está programando uma viagem para viver a magia do Natal, portanto, pode ser uma ótima ideia considerar a Finlândia como uma das opções.

Afinal, não sabemos quando a Uber dará corridas de trenó de graça novamente. E com renas de verdade!

