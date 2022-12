Estes apps podem ACABAR com a sua bateria; veja quais

Na biologia usa-se bastante o termo de parasita, isto é, um ser que vive dentro do outro, apenas ‘dando prejuízo’ e não ‘ajudando’ o hospedeiro. O mesmo pode ocorrer em aparelhos celulares, quando você não usa mais alguns aplicativos e mesmo assim, eles podem causar um mal grande para a bateria do seu smartphone. Portanto, a melhor maneira de acabar com o inimigo, é conhecendo. Por isso, neste artigo, iremos abordar os aplicativos que podem acabar com a bateria do seu celular em pouco tempo, alguns desses você usa todos os dias e nem percebe.

Infelizmente, ficar sem usar alguns destes aplicativos é quase impossível

Com a ascensão do mundo digital, ficar sem usar redes sociais, por exemplo, tornou-se algo quase impossível, visto que toda a comunicação das pessoas é feita por meio delas. Hoje, raramente usa-se o e-mail como ferramenta de comunicação, mas facilmente você escuta alguém pedindo o seu número de WhatsApp ou o seu usuário no Instagram. Então, veja agora mesmo os aplicativos que podem trazer danos irreversíveis a sua bateria.

Netflix

Com certeza é o aplicativo queridinho de todo o mundo quando se trata de assistir filmes e séries online. Mas segundo pesquisas, ele é um grande responsável pelo alto consumo de bateria e memória nos celulares dos usuários. Principalmente, quando o usuário usa a opção de efetuar o download de séries e filmes.

Spotify

Este serviço é bem semelhante com a Netflix, pois se a Netflix é referência em mídias visuais, o Spotify tornou-se referência no que diz respeito às músicas. Ele consome bastante bateria quando utilizado por intermédio do pacote de dados móveis. Ou seja, se quiser que ele não consome tanta bateria, use-o na rede sem feio.

Facebook

Agora vamos falar do aplicativo do Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo. Para que ele tenha um bom desempenho, é necessário que vários recursos do celular sejam usados ao mesmo tempo, como digitalização, gráficos e até mesmo o uso da câmera. Por conta disso, o consumo de bateria também é bastante alto.

Maps

E até mesmo na hora de viajar para alguma cidade distante e desconhecida por você, é importante ter cuidado, pois o Google Maps também é um grande vilão no que diz respeito a economia da bateria. Por isso, sempre tenha cuidado.

Dicas para manter uma boa saúde da bateria

Mas nem tudo está perdido, você pode usar algumas dicas cruciais para que sua bateria não seja prejudicada. Uma das dicas principais, é só desligar o celular quando de fato for necessário. Além disso, só coloque o celular para carregar quando os níveis de bateria estiverem entre 15% e 10% e evite deixar o celular desligar completamente, isso acaba prejudicando bastante a vida útil da bateria.

