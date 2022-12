Avatar do WhatsApp pode ajudar a ter mais PRIVACIDADE? Ele já foi lançado

Agora oficialmente disponível para os usuários dos Estados Unidos, o avatar do WhatsApp já é aguardado no mundo todo como uma opção para incrementar as conversas, torná-las mais divertidas e, também, ajudar a manter a privacidade de todos que escolherem utilizá-lo.

Se você já acompanha os avatares disponíveis em outros aplicativos da empresa Meta, como o Instagram, não terá dificuldades em aderir à novidade de Mark Zuckerberg quando ela chegar ao Brasil.

Porém, é sempre importante se manter informado sobre as principais novidades que cercam o principal aplicativo de troca de mensagens do mundo. Então, não deixe de ler o conteúdo a seguir.

O que você precisa saber sobre o avatar do WhatsApp

Assim como no Facebook e no Instagram, no WhatsApp o avatar também é um personagem que representa uma versão virtual do usuário do aplicativo.

Trata-se de um personagem que você pode criar com as características que desejar, em termos de cabelo, roupas e expressões faciais, por exemplo.

O avatar do WhatsApp, especificamente, oferece aos seus adeptos a possibilidade de manterem suas identidades preservadas, uma vez que a imagem criada pode ser usada como foto de perfil. Mas, ainda, apresenta outros benefícios.

Um deles é o “pack” de figurinhas que acompanha o avatar criado: são 36 modelos que podem ser utilizados para deixar as conversas mais descontraídas.

Há, ainda, a vantagem de poder alterar as características do avatar sempre que desejar. Caso queira alterar a roupa que ele está usando, por exemplo, será possível fazer isso em poucos cliques.

Não se sabe, ao menos por enquanto, se futuramente será possível que um usuário integre todos os avatares que criar em todos os apps da Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram).

Porém, mesmo que não surja essa possibilidade, é muito provável que cada vez mais pessoas passem a aderir a esses personagens virtuais. Principalmente se considerarmos o fato de que é extremamente fácil (e divertido) criá-los.

Resta, agora, aguardar que o uso do avatar do WhatsApp seja liberado para os demais países.

Mantenha seu WhatsApp com os níveis de segurança que você deseja

Você não é obrigado a manter um avatar no Whatsapp: cada usuário é completamente livre para criar e deletar um avatar sempre que desejar.

Caso escolha aderir a ele, porém, você de fato estará mantendo sua privacidade, ao escolher utilizá-lo no lugar de sua foto de perfil. E, ainda, poderá decidir quem poderá visualizá-lo.

Lembre-se, porém, que manter seu WhatsApp seguro vai muito além de trocar sua foto/imagem de perfil e/ou escondê-la de algumas pessoas.

Caso deseje um nível de segurança maior (e de privacidade também), não deixe de ativar a confirmação em duas etapas, garantindo que somente você terá acesso ao app e que ele estará ainda mais seguro contra ataques hackers.

