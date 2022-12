WhatsApp lança novidade “CONTRA FOFOCA” na versão beta

O Whatsapp é sem dúvida, o mensageiro mais utilizado em todo o mundo. Foi-se o tempo no qual as pessoas usavam Facebook, por exemplo, agora, quando elas querem se comunicar com as outras, basta passar um ‘zap’ e rapidamente conseguem realizar este fluxo de informações. Contudo, algumas situações que ocorrem dentro do aplicativo, podem colocar os usuários em verdadeiros apuros!

Novidades que já existem dentro do Whatsapp

Como o Whatsapp é bastante usado no mundo, por todos, é comum que a cada atualização, ele venha com novidades para todos, além de sistemas de segurança que garantam que as conversas estão bastante seguras por ali. Mas há algumas funcionalidades que quando chegaram, caíram no gosto de todos, como por exemplo, a visualização única de uma mídia.

Isto é, após um certo tempo, foi possível que ao enviar uma mídia para alguém, aquela pessoa pudesse ver a imagem apenas uma vez, após isso, ela iria desaparecer da tela e do celular do destinatário em questão. Claro, a visualização única não livra – ainda – as pessoas dos prints, mas já é uma grande ajuda.

Também há uma novidade que chegou para a versão web, por exemplo, que ao enviar uma foto, o usuário pode em tempo real, desfocar alguma região dela. Ou seja, ele não irá precisar recorrer a editores de terceiros, basta colocar uma foto no seu próprio Whatsapp que irá conseguir desfocar da melhor maneira possível.

Todavia, segundo um site especialista no Whatsapp, a nova funcionalidade que será lançada em breve, pode colocar várias pessoas em verdadeiros apuros, entenda como ela funcionará.

Leia mais: Quais serão as datas de SAQUE do FGTS em 2023? Detalhes aqui

Entenda como irá funcionar esta nova atualização

Segundo as informações que vazaram na internet, na versão beta 22.23.77 do aplicativo, é possível adicionar uma legenda nos arquivos de mídia. Isso vai ajudar bastante na hora de procurar uma imagem ou vídeo que foi encaminhado por algum usuário outrora. Todavia, isso pode colocar alguns usuários em uma verdadeira saia justa!

Já que ao encaminhar a mídia para outra pessoa, a legenda também será enviada juntamente. Por conta disso, ao repassar uma mídia de maneira rápida, pode ser que a legenda não agrade tanto o destinatário.

Por exemplo, você manda no grupo de amigos do trabalho, a imagem de alguma mensagem que seu chefe mandou em seu privado, após isso, alguém encaminha a imagem para o seu chefe, lembre-se, a legenda irá junto, portanto, caso você tenha escrito algo desagradável para ele, talvez amanhã você nem precisa voltar para o emprego.

Lembrando que haverá a possibilidade do usuário editar a legenda da maneira que achar melhor. Portanto, apuros só acontecerão caso a pessoa esteja bem desatenta, senão, tudo seguirá normalmente.

Veja também: Posso recorrer à justiça se eu for DEMITIDO através do WhatsApp? O que fazer?