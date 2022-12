Quais serão as datas de SAQUE do FGTS em 2023? Detalhes aqui

Sendo um dos benefícios mais esperado pelos trabalhadores, o FGTS sempre vem em boa hora e com o avanço da tecnologia conta com mais de 14 modalidades de saque e inúmeras opções de adiantamento. Funciona em semelhança a uma poupança, no qual anualmente pode ser retirado uma parte do valor pelo trabalhador (se assim estiver apto). Com datas fixas, é interessante estar sempre atento ao dia em questão que podem ser realizados os respectivos saques.

Saiba como funciona o saque do FGTS 2023

Sabemos que o dinheiro não vem espaço, pelo contrário, o valor retirado é fruto de uma coleta mensal de 8% do salário do trabalhador, a fim de posteriormente poder sacá-lo através da poupança trabalhista. O programa possui algumas modalidades e regras que devem ser seguidas a risca, a fim de conseguir realizar os saques.

É válido ressaltar, que o FGTS é uma espécie de benefício que é totalmente respaldado pela lei, originado em 1967, garante aos trabalhadores uma certa estabilidade financeira – evitando possíveis imprevistos.

Baseando-se em uma espécie de indenização para os trabalhadores que perderam o emprego – sendo calculado mediante o tempo total de trabalho em ‘X’ empresa – e vai muito além, é uma maneira de garantir o emprego formal dos brasileiros.

Visto que se algum trabalhador for demitido sem justa causa ou até mesmo não haja uma renovação de contrato com as mesmas cláusulas do antigo, o dono da empresa deverá pagar uma multa – que chega perto dos 50% do saldo do FGTS.

Todo trabalhador tem direito ao FGTS?

Embora muitos acreditem que todo trabalhador tenha direito ao FGTS, nem todos estão aptos a participarem do programa – sendo uma iniciativa de ambos, do empregado e empregador. Portanto, os seguintes trabalhadores possuem direito ao benefício, sendo eles:

Trabalhadores da zona rural, trabalhadores temporários, trabalhadores freelancer, diretores, empregados domésticos e atletas de nível profissional.

Visto que para obter o benefício, é necessário que os trabalhadores estejam dentro das seguintes condições:

Ser demitido sem justa causa, ser portador de uma grave doença, tenha se aposentado ou queira dar entrada na casa própria.

Claro, como citado acima, existem várias modalidades de saque: embora a de demissão sem justa causa seja a mais comum, há outras maneiras de obter o benefício ainda trabalhando na mesma empresa.

Calendário do FGTS 2023

Uma das modalidades mais populares de saque é através do Saque-Aniversário. Garantindo sempre aquele presente, é possível sacar parte do valor do FGTS todos os anos – visto que é possível obter até 50% do valor depositado em conta todos os anos, isto é, no mês do seu aniversário.

Entretanto, o saque é totalmente opcional – o trabalhador pode ou não optar por sacar o dinheiro, visto que se o mesmo não for feito, voltará para a ‘poupança do trabalhador’ e no dia que o mesmo estiver enquadrado em uma das condições citadas acima, receberá o valor integralmente.

Todos os anos a Caixa Econômica Federal monta um calendário de saque do FGTS, veja abaixo as datas para o ano de 2023 e não perca de vista!

Janeiro: de 02/01/2023 a 31/03/2023;

Fevereiro: de 01/02/2023 a 29/04/2023;

Março: de 01/03/2023 a 31/05/2023;

Abril: de 03/04/2023 a 30/06/2023;

Maio: de 01/05/2023 a 31/07/2023;

Junho: de 01/06/2023 a 31/08/2023;

Julho: de 03/07/2023 a 29/09/2023;

Agosto: de 01/08/2023 a 31/10/2023;

Setembro: de 01/09/2023 a 30/11/2023;

Outubro: de 02/10/2023 a 29/12/2023;

Novembro: de 01/11/2023 a 31/01/2024;

Dezembro: de 01/12/2023 a 29/02/2024.

É válido ressaltar que é possível consultar o FGTS 2023 através de qualquer agência da Caixa Econômica Federal, sendo necessário apresentar apenas os documentos pessoais e o Cartão Caixa – que deverá conter o NIS e a Senha Cidadão.

Para mais informações acerca do saque FGTS e métodos de consulta, visitar o site da Caixa Econômica Federal através do seguinte link: https://bityli.com/mITnrMNw.