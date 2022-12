Pague APENAS 1% do que você deve! Nova rodada de negociação

Dentre os principais problemas do Brasil, a inadimplência é um dos que mais crescem. Deixando milhões de pessoas com o nome sujo, dificultando o acesso ao crédito e a benefícios sociais. Desse modo, o Serasa com o auxílio de várias empresas privadas e públicas do país, está realizando o ‘Feirão Lima Nome’, que permite renegociar dívidas por até 1% do seu valor total, a fim de reduzir exponencialmente o número de inadimplentes no país – que pelo 9° mês consecutivo somente cresce e encontra-se em quase 70 milhões. Pessoas que estão devendo a Cartões de Crédito, Cheques Especiais, Enel e dentre outros… essa é a sua oportunidade!

Comece agora mesmo a quitar as suas dívidas!

Não perca tempo! O mutirão de quitação de dívidas conta com atendimento presencial em todas as agências da Caixa, Enel e em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Sem contar que dessa vez, a versão online do Feirão Limpa Nome também está disponível. Os descontos podem chegar a incríveis 99%!

No caso da Enel, as dívidas que ultrapassam os 60 dias, podem ser quitadas parcelando em até 12 vezes – com descontos de até 55%. No caso da Caixa, é possível obter inúmeros descontos no pagamento das dívidas de cheque especial, capital de giro, cartão de crédito e muitos outros.

Isto porque a Caixa conta com a campanha “Você no Azul”, que facilita o débito de dívidas a Pessoas Físicas e Jurídicas do país. De acordo com o banco, mais de 80% dos endividados podem quitar todas as suas dívidas pagando até R$ 1 mil reais.

Grande parte das dívidas podem ser quitadas através dos meios digitais da Caixa Econômica Federal. Site: caixa.gov.br/vocenoazul ; WhatsApp ou número: 0800 104 0 104.

Serão mais de 8 bilhões em benefícios!

Já imaginou mais de 2 milhões de reais em benefícios? Chegou a gora! O Feirão Serasa que encontra-se disponível presencialmente até o fim do mês (a versão digital era apenas até ontem) já ultrapassou os 2 milhões de acordos feitos e mais de 8 bilhões em descontos.

Isto porque dessa vez, o número de empresas parceiras ao Serasa dobrou! Sendo exatamente 267 empresas parceiras, em diversos nichos de atuação, dentre eles varejistas, universidades, bancos e empresas de telefonia.

Embora a versão digital do Feirão Limpa Nome, possibilitando o pagamento de apenas 1% tenha durado apenas até o dia 5 de dezembro, ainda não há nada perdido – o Feirão ainda conta com milhares de agências parceiras espalhadas pelo Brasil.

Sendo a melhor chance do ano de começar 2023 com o pé direito, dinheiro na conta e nome limpo na praça – podendo conseguir melhores vantagens de crédito e quem sabe realizar algum sonho tão desejado.

Pague via Pix e tenha benefício exclusivo!

Já faz algum tempo que o Pix surgiu na vida dos brasileiros e mudou bastante a maneira de realizar transações bancárias. Com inúmeros benefícios, sendo apenas um deles a ausência de taxas de transferências. Desse modo, o Feirão Limpa Nome 2022 também aderiu à modalidade.

Os pagamentos realizados via Pix terão débitos quitados na hora, podendo já sair da agência com o nome no azul novamente e já usufruir de todos os benefícios que isso garante ao portador.

Visto que até então era necessário cinco dias úteis para dar baixa no nome do cliente da lista de inadimplentes do Serasa e demais órgãos competentes.

Como participar do Feirão Limpa Nome?

É bem simples! Quem desejar renegociar suas dívidas com descontos que podem ir até 99%, devem ir até uma das agências parceiras citadas acima – portando RG e CPF. Visto que a versão online era apenas até o último dia 5, é necessário ir pessoalmente até uma das agências.

Podendo obter mais informações através do site do Serasa: serasalimpanome.com.br, pelo Aplicativo que encontra-se disponível na Google Play e App Store, pelo WhatsApp (11) 99575-2096 ou telefone 0800 591 1222.

Está esperando o quê? Limpe agora mesmo o seu nome.