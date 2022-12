Ford abre 80 vagas para curso GRATUITO de tecnologia

A área da tecnologia está em constante crescimento, isso porque a cada dia a tecnologia está avançando e no mercado de trabalho faltam profissionais especializados no ramo. Devido a isso, a montadora Ford resolveu oferecer 80 vagas para cursos totalmente gratuitos na área de tecnologia, em parceria com o Senai-SP.

É uma boa oportunidade para ingressar e ter uma capacitação com um bom certificado na área de tecnologia. Entretanto, essas 80 vagas têm destino especialmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que têm o sonho de fazer um bom curso nesse setor do conhecimento. Segundo informações compartilhadas, as aulas terão início em Janeiro de 2023 e serão em formato híbrido, a serem realizadas em Ipiranga, na unidade do Senai-SP.

Uma boa notícia é que todos os participantes que entrarem para fazer o curso ganharão uma bolsa-auxílio, mas até o momento não foi informado o valor. A empresa, juntamente com o Senai-SP, prepararam uma edição especial para esses alunos, eles terão mentoria, além do acompanhamento pedagógico e sócio emocional e curso de inglês. Uma oportunidade e tanta.

Quais os requisitos para participar do programa da Ford?

Como foi informado acima, o programa tem um público-alvo específico para dar oportunidades para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social que moram na região metropolitana de São Paulo, mas para pode participar do programa é necessário estar englobado nesses requisitos:

Ter 18 anos ou mais

Ensino médio completo

A renda mensal individual deve ser de um salário mínimo e meio, que o valor dá entre R$ 1.414, e é limitado a uma renda familiar de até 4 salários, no valor de R$ 4.848

Foi compartilhado também que não será exigido que a pessoa tenha um conhecimento básico de programação, entretanto os candidatos passarão por uma prova de matemática. E para complementar, foi divulgado que as pessoas trans, mulheres cis, pessoas negras, pardas, amarelas e indígenas que pertencem a comunidade LGBTQUIAP+, terão prioridade na seleção.

Veja também: Netflix: mais pessoas assistirão os LANÇAMENTOS antes de todos

Como fazer a inscrição no programa?

Para os interessados, pode fazer a inscrição do curso de tecnologia através desse link: https://www.fordenter.ford.com/. A empresa divulgou também como será a etapa do processo seletivo, e será feito em 8:

– Fazer a inscrição no site; – Fazer testes online e entrevistas; – Aprovação; – Após ser aprovado, deve apresentar os documentos e matrícula no Senai-SP; – Depois é a fase do treinamento comportamental; – Curso de inglês técnico; – Treinamento; – Encaminhar para o mercado de trabalho.

O Senai-SP é uma empresa especializada em oferecer cursos e tem um grande reconhecimento no mercado de trabalho, além da empresa Ford que é uma empresa de grande porte, tudo isso pode dar possibilidade para abrir novas e grandes portas no mercado.

Se você se interessa na área de tecnologia, essa é a oportunidade, pois são cursos totalmente gratuitos e com grande qualificação.

Veja também: BOLSA TRABALHO garante R$ 540 para quem está na fila do emprego