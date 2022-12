CNH ficará mais CARA em 2023; confira alguns preços

Já há algum tempo tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se tornou um processo caro. No entanto, se você achava difícil conseguir juntar mais de R$ 1,8 mil para conseguir a habilitação para dirigir, saiba que esse procedimento vai ficar ainda mais custoso. Um novo aumento nos preços foi anunciado recentemente.

O preço para tirar a CNH varia de estado para estado, mas costuma obedecer a uma média. Em algumas capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, o futuro motorista chega a pagar quase R4 3 mil para conseguir o documento nas categorias AB (moto e carro). Contudo, esse valor pode aumentar ainda mais a partir de 2023.

CNH ficará ainda mais cara em 2023; confira os valores

Primeiramente, vale destacar que não deve haver mudanças no processo para tirar a CNH. Isso quer dizer que o motorista precisa ter mais de 18 anos de idade e cumprir as aulas práticas e teóricas do Centro de Formação de Condutores (CFC, ou autoescola). Depois de cumprir a carga horária, o condutor será submetido a um exame, o qual vai habilitar provisoriamente a pessoa por um ano. Ao final desse processo, basta pagar e retirar sua CNH definitiva – ela precisa ser renovada de tempos em tempos.

O preço para tirar a CNH deve ser pago durante o processo de formação na autoescola. Além disso, há despesas com exame médico e psicotécnico. Aliás, quem deseja participar de aulas em simulador costuma pagar um adicional ao CFC que oferece esse tipo de serviço. Caso contrário, separamos alguns dos valores divulgados com os novos preços estimados para 2023.

Confira os preços para receber sua habilitação em 2023

Abaixo segue uma média de valores esperados e estimados conforme levantamento recente entre as próprias autoescolas. Lembre-se de que os preços são apenas uma média do que pode ser cobrado, já que em alguns locais o preço pode ser menor ou ainda maior. Ele segue a métrica estabelecida pelos reajustes conforme o mercado determina:

Categoria A (para pilotar moto): R$ 2.331,32;

Categoria B (para dirigir carro): R$ 2.336,56 (sem presença de simulador);

Categoria AB (para pilotar e dirigir moto e carro): R$ 3.936,07 (sem presença de simulador);

Categoria ACCB (para pilotar e dirigir ciclomotor e carro): R$ 2.794,40 (sem presença de simulador).

Dependendo do fechamento da inflação e dos reajustes de preço, o valor máximo pode ficar acima dos R$ 4 mil em muitas cidades brasileiras. Além disso, categorias especiais para dirigir ônibus e caminhão, por exemplo, podem ser ainda mais caras.

Novas regras do CTB para renovação

Por fim, também vale a pena lembrar das novas regras que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabeleceu para renovação da CNH.

Pessoas de até 49 anos de idade, renovam o documento a cada 10 anos. Quem tem entre 50 e 69 anos precisa fazer a renovação a cada 5 anos, mas quem tem 70 ou mais deve renovar a carta a cada 3 anos.