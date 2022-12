Curso gratuito do Itaú promete emprego para TODOS os alunos

Já pensou em entrar em um curso e sair empregado? Seria muito bom, não seria? O Itaú irá proporcionar isso. A informação foi divulgada no dia 03 de dezembro e as inscrições já estão abertas para o Bootcamp Itaú Devs. Este é o programa de formação para tecnologia da empresa financeira. Além disso, nesta edição Itaú está dando oportunidades incríveis para as pessoas com deficiência – são cerca de 30 vagas.

Os 30 selecionados terão um treinamento disponibilizado pela empresa por nove meses, tendo tópicos envolvendo prática e teórica, englobando também atuação em negócios do banco. É um programa totalmente gratuito e pensado para o público-alvo, e a melhor notícia é que os alunos serão contratados pelo Itaú desde o primeiro dia do curso.

Banco Itaú

O banco Itaú já está nesta categoria e pensando em incluir pessoas no time desde uns dois anos atrás, foi nesses últimos dois anos que o banco fez 12 Bootcamps Itaú Devs – porém o público alvo para dar oportunidade a mulheres, pretos, pardos, com deficiência e pessoas trans.

Com essas ações do banco, cerca de 400 pessoas foram contratadas com treinamento especial e que atualmente já estão englobada no grupo de profissionais de tecnologia do Itaú. Essa iniciativa abriu portas para muitas pessoas que se sentem bloqueadas por várias empresas de emprego, e com essa ação o banco Itaú conseguiu dobrar a representatividade das pessoas que possuem deficiência na tecnologia. Os últimos dados mostram 280 em 2020 e 560 em 2021.

Como faço para me inscrever no Bootcamp Itaú Devs?

A inscrição no Bootcamp Itaú Devs pode ser feita através deste link: https://vemproitau.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MzU3NzM5Niwic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page.

Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ter experiência em tecnologia. Alguns requisitos exigidos pelo Itaú são: ter mais de 18 anos e ter tempo para trabalhar 8 horas por dia, somente de segunda a sexta-feira. Lembrando que é necessário anexar o laudo médico que mostre a deficiência, quando for fazer a inscrição até o dia 01 de janeiro de 2023.

Qual a programação do Bootcamp Itaú Devs?

Após já terem a lista dos selecionados, eles começaram com um treinamento de lógica de programação, Java e AWS. Segundo informações compartilhadas, os três primeiros meses desse programa serão somente de formação teórica e vivência em projetos do banco Itaú. Logo após, os alunos poderão ficar 6 meses trabalhando na residência do grupo que foi contratado, para assim fazer na prática tudo que aprendeu na teoria.

Itaú abriu as inscrições no dia internacional da pessoa com deficiência

O dia internacional da pessoa com deficiência foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas no mês de outubro de 1992 e foi comemorado neste último dia 03 de dezembro. A partir disso, a data é comemorada todos os anos e sempre traz reflexões dos desafios e preconceitos que esse grupo enfrenta diariamente pela sociedade.