Não se esqueça! Faça isso com o iPhone antes do ano acabar

O ano já está em seus últimos dias e é hora de colocar todas as pendências em dia e de efetuar algumas tarefas específica. Uma delas diz respeito especialmente aos proprietários de iPhone. O celular da Apple pede que seja feita uma ação para que seu funcionamento permanece em dia a partir do começo de 2023.

Vale destacar que, embora muitas pessoas não pensem dessa maneira, seu iPhone é como qualquer outra ferramenta tecnológica. Ela precisa de manutenção para continuar em perfeito funcionamento. Esses cuidados vão além de usar capinha de proteção, película e de efetuar a limpeza do dispositivo com produtos adequados.

É preciso que todo mundo execute uma ação muito específica, mas que fica deixada de lado em meio à correria do dia a dia. Por isso, separamos essa dica especial para que você não se esqueça do que é preciso neste momento.

Não se esqueça de fazer isso com seu iPhone antes de acabar o ano

Se você usa o navegador Chrome ou o Safari não importa, é preciso ter sempre em mente uma atitude imprescindível para que seu iPhone processe as informações com eficiência. Caso você seja uma pessoa que está sempre conectada à web para saber dos últimos acontecimentos, isso é importantíssimo.

Estamos falando da limpeza de cache, que precisa ser feita com regularidade e em momentos específicos, como o final de ano. Principalmente as pessoas que deixaram diversas informações “inúteis” acumuladas em seus aparelhos precisam limpar o cache com urgência. Renovar o armazenamento para iniciar um ano novo com mais velocidade de conexão é uma ótima alternativa.

Por que executar essa ação no iPhone é tão importante?

Pense no cache do celular como um armário de armazenamento digital. O iPhone armazena uma série de informações para não precisar carregar alguns dados sempre pela primeira vez. O problema é que boa parte desses arquivos são completamente inúteis e podem englobar até os anúncios que aparecem nas páginas da web.

Com o tempo, o “armário” começa a ficar cheio e o conteúdo já não responde adequadamente aquilo que o usuário precisa. Aliás, existem situações em que os sites não conseguem ser atualizados justamente por conta das informações antigas que continuam ativas dentro do cache.

Confira como limpar o cacho do iPhone utilizando o Safari

O navegador padrão do iPhone é o Safari e você pode executar a limpeza de cache seguindo o passo a passo abaixo:

Passo 1 – Abra o aplicativo Configurações no seu iPhone.

Passo 2 – Selecione Safari na lista de aplicativos.

Passo 3 – Vá para Avançado > Dados do site.

Passo 4 – Role para baixo e selecione Remover todos os dados do site.

Passo 5 – Escolha Remover agora na caixa pop-up.

Agora faça o procedimento no Chrome, se for o caso

Se você prefere utilizar o navegador Chrome, tudo bem, o passo é ligeiramente diferente: