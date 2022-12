Netflix: mais pessoas assistirão os LANÇAMENTOS antes de todos

Uma notícia recente envolvendo a Netflix deixou muitas pessoas com ótimas expectativas em relação à plataforma de streaming. De acordo com as informações, mais pessoas poderão assistir a filmes e lançamentos antes de todo mundo.

Os dados foram divulgados pelo The Wall Street Journal, o qual afirma que a plataforma Preview Club, da Netflix, terá um aumento de 400% de acesso. Isso quer dizer o número de pessoas que poderão assistir filmes e lançamentos antes de todo mundo aumentará em 4 vezes o atual.

O que é o Preview Club da Netflix? Entenda quem tem acesso

O Preview Club da Netflix é uma plataforma que permite acesso exclusivo aos usuários a filmes novos que ninguém viu. Seria como estar presente em uma sessão de pré-estreia dos cinemas.

Além de acessar os lançamentos antes do que qualquer outra pessoa, esses assinantes têm uma tarefa: dar o feedback sobre a produção. Dessa maneira, o objetivo é coletar as percepções do público antes mesmo do lançamento oficial.

De acordo com o jornal mencionado, as novidades podem ser utilizadas para que a Netflix consiga aprimorar suas próprias produções. Sendo assim, ela utiliza as informações passadas pelos expectadores a fim de analisar quais tipos de conteúdo costumam ter mais engajamento, procura e acesso.

Veja também: Posso recorrer à justiça se eu for DEMITIDO através do WhatsApp? O que fazer?

Quais usuários podem acessar a plataforma exclusiva?

Atualmente, a base de usuário do Preview Club da Netflix conta com cerca de 2 mil usuários. Todos eles podem assistir aos filmes novos primeiro e antes de que todo mundo seja capaz de fazer o mesmo.

Diante da novidade exposta, esse número de pessoas deve crescer para 10 mil. Com isso, a empresa planeja coletar o máximo de informações e dados possíveis a fim de aprimorar seu próprio catálogo.

Os usuários que têm acesso ao serviço são escolhidos pela própria Netflix e não depende apenas da atitude voluntária de cada um. Por isso, você ou algum conhecido pode estar na lista ampliada que será construída nos próximos meses.

O programa de testes foi lançado em 2021, no mês de maio, mas estava limitado apenas a pessoas residentes nos Estados Unidos da America (EUA). Segundo o jornal The Wall Street, a nova leva de assinantes do Preview Club contará com pessoas de todos os países em que a Netflix está presente.

Alguns usuários da rede social Reddit informaram que é preciso assinar um termo de confidencialidade para participar do grupo seleto de assinantes com acesso exclusivo dentro da plataforma. Isso foi o que revelou o portal TechCrunch.

Os integrantes ganham uma conta especial da Netflix e têm um prazo específico para avaliar o conteúdo, o qual deve ser concluído dentro de uma semana. Ainda não se sabe como se dará a nova leva de recrutamento pela empresa, mas as diretrizes devem se manter as mesmas que são utilizadas atualmente.

Pelo menos é isso o que os analistas especializados no assunto esperam e acreditam que vá acontecer.

Veja também: 4 dicas INCRÍVEIS para proteger o seu WhatsApp