REVELADO! Relatório aponta 3 características para aumentar o score

Ter um score de crédito alto é o desejo de muitos consumidores no Brasil e no mundo inteiro. Afinal, a pontuação de crédito não é um dado apenas do brasileiro, já que até nos estados Unidos da América (EUA) esse parâmetro é usado.

O objetivo do score se concentra sempre em torno das mesmas questões: facilidade em conseguir empréstimos, fazer financiamentos e conseguir um cartão de crédito com limite satisfatório.

No entanto, atingir o máximo da pontuação é uma tarefa quase impossível para muitas pessoas. Só que essas dificuldades não se aplicam às pessoas que têm determinadas características. Foi o que descobriu um relatório norte-americano da Experian.

Relatório aponta o que faz uma pessoa ter o score no máximo

Nos EUA, a pontuação FICO (que determinam o score dos consumidores) avalia uma pontuação variável de 300 a 850. Segundo os dados da Experian, o valor médio por lá foi de 714 no ano de 2021.

Aliás, apenas 1,3% dos consumidores foram capazes de atingir a pontuação máxima de 850. Todas elas tinham 3 características em comuns, as quais serão descritas logo mais abaixo. Vale destacar que os parâmetros de avaliação brasileiro seguem as mesmas diretrizes. Por isso, os dados se aplicam também aos consumidores locais do Brasil.

Veja também: Banco digital promete liberar empréstimo para brasileiros com score BAIXO; confira!

Pessoas com score perfeito têm estas características

Confira quais são as 3 características comuns entre todas as pessoas que apresentam score perfeito, segundo a análise da Experian:

1 – A idade parece ser um fator importante

Durante a análise, 70% dos consumidores com pontuação perfeita tinham entre 57 e 75 anos de idade. 22% apresentavam entre 41 e 56 anos e apenas 4% eram menores de 40 anos de idade.

“É improvável que você veja muitos jovens de 25 anos com uma pontuação de crédito perfeita”, disse Matt Schulz, analista chefe de crédito da LendingTree, à CNBC Make It.

2 – No geral, são pessoas que evitam parcelamentos

Ainda segundo os dados, as pessoas com score alto costumam fugir dos parcelamentos. Elas possuem bem menos dívidas do que a maioria. Isso quer dizer que elas preferem economizar uma quantia e efetuar o pagamento dos seus bens a vista, sem a necessidade de apelar para o pagamento à prazo.

Contudo, quando fazem algum tipo de empréstimo, costuma ser um saldo bem superior ao da maioria das pessoas. Esse dinheiro pode ser utilizado para uma quitação imobiliária ou para arcar com alguma emergência.

Veja também: Score de TODOS os brasileiros foi atualizado; saiba tudo sobre as mudanças do Serasa

3 – Possuem mais cartões e menos limite

Por fim, ao contrário do que se esperava, esses consumidores com score alto costumam ter mais de um ou dois cartões de crédito. Contudo, eles usam bem pouco o limite dos dispositivos. A média de uso do limite gira em torno de 7%.

As dívidas com cartões dessas pessoas ficam em média na casa dos US$ 2.588. Enquanto isso, outros consumidores com pontuações mais baixa possuem dívidas médias no patamar dos US$ 5,2 mil.