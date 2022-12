TODOS os pagamentos do INSS serão suspensos na quarta-feira? Entenda!

Saiu uma notícia que está assustando a todos, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – compartilhou um alerta que nesta quarta-feira, 07/12, o Governo Federal vai parar algumas atividades pois teve um bloqueio orçamentário. A CNN teve acesso a um ofício que foi enviado para o secretário Ariosto Antunes Culau, do orçamento federal que trabalha no Ministério da Economia.

O ministério disse que com essa falta de recursos, infelizmente, terá prejuízo para continuar com esse funcionamento da Autarquia. Isso pode afetar diretamente a suspensão de vários contratos e já irá começar nesta quarta-feira, 07/12, e também o deslocamento de servidores, além disso, isso impacta diretamente também no atendimento e prestação dos serviços do INSS.

O que mais está preocupando é que várias agências podem ser fechadas ou suspensas de perícias, pode acarretar atrasos no pagamento dos benefícios do governo para todos os beneficiários do INSS, ou encerrar contratos com terceiros.

Como agirá o INSS nesta situação?

Impacto das restrições orçamentárias no âmbito do INSS, esse foi o tema encaminhado de ofício pelo Guilherme Gastaldello, presidente do INSS, para a secretaria de Orçamento, no dia 2 de dezembro.

Segundo dados que foram compartilhados, tem 18 mil pessoas trabalhando no Instituto Nacional do Seguro Social. O jornal CNN decidiu entrevistar alguns deles, onde os mesmos declararam que o cenário que está acontecendo dentro da instituição pode até ser denominado como “fim do mundo” ou “shutdown”, palavra em inglês que significa desligar.

Infelizmente essa situação está trazendo vários problemas para alguns órgãos neste fim de ano, pois está tendo muitos bloqueios de recursos, que o próprio Ministério da Economia está compartilhando. O INSS já está a um bom tempo pedindo recomposição orçamentária, e já está tendo problemas para fazer o pagamento dos aposentados neste mês de dezembro. Por mais que o INSS fez esse apelo, não foi atendido.

Veja também: Confira quais são os REQUISITOS para receber a aposentadoria por INVALIDEZ do INSS

No ofício que Guilherme Gastaldello, presidente do INSS fez para a secretaria de Orçamento, no dia 2 de dezembro, consta que mesmo com todos os esforços do Instituto Nacional do Seguro Social juntamente com o Ministério do Trabalho, que segundo Guilherme afirmou que o ministério ajudou com o orçamento até enquanto foi possível, então resolveu que a instituição irá acender caráter emergencial.

Além disso, também trouxe uma explicação ao qual mostra que esse cenário que a instituição está passando no momento também é por causa da informação dos créditos suplementares, ou seja, essas demandas não estão sendo atendidas justamente devido a esse cenários da avaliação de receitas junto com despesas primárias do 5° bimestre.

O jornal da CNN informou que tentou entrar em contato com o Ministério da Economia, porém ainda não teve retorno.

Veja também: Ganhe 25% a mais na sua aposentadoria; veja como