Confira quais são os REQUISITOS para receber a aposentadoria por INVALIDEZ do INSS

Ao todo são oito as modalidades possíveis para aposentar pelo INSS. Sendo assim, muita gente ainda possui dúvidas quanto aos requisitos, condições e abrangências de cada uma delas.

Quando a aposentadoria por invalidez as dúvidas aumentam ainda mais, por não depender de idade e sim de outros aspectos.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa sobre como se aposentar através da aposentadoria por invalidez. Sendo assim, entenda como a modalidade funciona e como você pode solicitar o benefício.

Aposentadorias INSS

Antes de mais nada, como sabemos, são oito as modalidades definidas pelo INSS para que os cidadãos segurados possam requerer a sua aposentadoria. Para tanto, é necessário cumprir uma série de condições inerentes a cada uma dessas modalidades.

Quanto aos pagamentos das aposentadorias, os valores estão entre dois números definidos. Dessa forma, o piso é definido pelo salário mínimo do ano vigente que, nesse caso, é de R$ 1.212 mensais e o teto previdenciário é o valor máximo pago aos beneficiários, que representa o valor total de R$ 7.087,22.

Nesse sentido, o cálculo dependerá de fatores como o tempo de contribuição/serviço e os valor médio dos salários recebidos ao longo da vida do segurado.

Dessa forma, para se aposentar, o segurado poderá se encaixar nas seguintes categorias:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição; Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor.

Veja também: NOVIDADES sobre a revisão da vida toda para segurados do INSS; confira!

Aposentadoria por Invalidez

Em relação à aposentadoria, apesar de, a primeira vista, parecer complicado, as condições são, na verdade, bastante simples.

Dessa forma, para que esse benefício seja solicitado, é necessário que o trabalhador comprove alguns documentos e cumpra condições específicas.

Essa modalidade é destinada, exclusivamente, ao trabalhador que comprove estar permanentemente incapaz de exercer qualquer tipo de serviço de acordo com a perícia médica do INSS.

Sendo assim, a aposentadoria por invalidez é paga ao cidadão enquanto a invalidez persistir e o impossibilite de retomar qualquer tipo de atividade. Para que isso seja provado, o segurado poderá ser convocado para reavaliação a cada dois anos.

É importante ressaltar que, antes que o trabalhador solicite a aposentadoria, o mesmo seja aprovado para receber o auxílio-doença, que está sob as mesmas considerações e requisitos mas que, entretanto, é pago de maneira provisória.

Dessa forma, caso a haja a permanência da incapacidade laborativa, a aposentadoria é, enfim, concedida mas não sem riscos de ser cancelada, que é o que acontece quando o trabalhador retoma suas capacidades para exercer atividades remuneradas.

Veja também: Perder o benefício do INSS por causa de redes sociais: é possível? Entenda!

Adicional de 25%

É importante ressaltar que, a única modalidade de aposentadoria que pode solicitar um adicional ao valor do pagamento é, justamente, a aposentadoria por invalidez.

Nesse caso, se o adicional por aprovado, ele poderá, inclusive, furar o teto previdenciário de gastos, fazendo com que o valor da aposentadoria possa chegar em até R$ 8.854,02 neste ano, visto que seriam somados 25% em cima do valor do teto de R$ 7.083,22.

Sendo assim, possui direito de solicitar o adicional de 25% sob a aposentadoria aqueles segurados que comprove necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

Ou seja, para que o adicional seja efetivo, o cidadão precisa depender de terceiros para realizar atividades simples e comuns do dia a dia.