Mudança no valor da aposentadoria 2023? Qual será o valor?

A aposentadoria do INSS também sofre com as alterações do salário mínimo do brasileiro, isso porque o pagamento do órgão aos seus beneficiários se baseia no piso salarial. E conforme as últimas notícias foi notificado que o reajuste do salário mínimo no ano de 2023 será basicamente em 6% devido a inflação. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Economia em um boletim, ou seja, o valor pode passar de R$ 1.212 para R$ 1.284.

Com isso, não é somente os trabalhadores que ficam na espera do salário mínimo, os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – também estão acompanhando esse trâmite, ou seja eles só terão aumento de R$ 72,00 em relação ao valor oficial deste ano.

O porque o reajuste será de 6%?

Foi compartilhado pelo Ministério da Economia, o salário mínimo terá um reajuste de 6%, mas ainda não está confirmado oficialmente, pois só serão divulgados dados oficiais no início de 2023.

Esse valor é considerado através da conta feita pelo INPC – Índice Nacional de Preços do Consumidor, ou seja, é através desse ponto que eles conseguem saber o valor do salário mínimo do trabalhador brasileiro tendo como base a porcentagem da inflação.

Veja também: Pagamento de R$ 712 e 13° do AUXÍLIO BRASIL? Confira o calendário!

Proposta do presidente Lula ao salário mínimo

Na campanha do presidente que foi eleito, Lula da Silva (PT) comentou bastante sobre o salário mínimo que o seu desejo é aumentar o salário em cima da inflação.

Entretanto, pelas previsões a sua promessa não vai acontecer, pois quando o Ministério da Economia divulgou a informação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve estar em dezembro na porcentagem de 6%, assim é 0,54 a menos que o relatório anterior.

O que muitos não sabem é que para o trabalhador e os aposentados e pensionistas brasileiros sentirem realmente a diferença no bolso do salário mínimo, conhecido como “ganho real” o reajuste não pode ser de apenas 6%, tem que ser bem mais superior que isso, para que consiga ficar acima da inflação, só que a promessa da campanha é de 1.4% e assim, o salário em 2023 fica no valor de R$ 1.302.

Uma observação é que esse valor de R$ 1.302 está dentro da previsão do atual presidente, Jair Bolsonaro, onde o mesmo já tinha enviado ao Congresso Nacional, através da lei orçamentária anual.

O projeto foi aprovado no mês de dezembro para ter a decisão final sobre o valor exato do salário mínimo, que será divulgada já no dia 1° de Janeiro. Os aposentados e pensionistas estão na espera para saber qual vai ser o real valor do salário mínimo, pois faz a total diferença na vida deles.

Veja também: 3 grupos de trabalhadores ainda podem solicitar o SAQUE ANIVERSÁRIO do FGTS