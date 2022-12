Internet GRATUITA para alunos de escolas públicas, veja como receber

O Governo Federal está lançando um novo programa que irá auxiliar especificamente as escolas da rede pública a terem acesso gratuito à internet. O programa Internet Brasil tem como prioridade dar um suporte para os alunos que estudam em escolas públicas, e para os alunos terem a gratuidade será entregue um chip para cada um, e nesse chip tem uma quantidade de dados móveis em que a pessoa pode utilizar.

Essa ajuda do Governo fará com que cada aluno ganhe um chip que contém internet disponível, segundo informações compartilhadas, o pacote de internet tem cerca de 20 GB, e que serão renovados de mês em mês. Ou seja, os alunos vão poder usar a internet fora da escola para poderem fazer atividades e trabalhos escolares, quando o programa organiza os lugares de aprendizado.

O Governo também compartilhou com a imprensa que estão desenvolvendo uma ferramenta para ter certeza e garantir que a internet gratuita irá chegar na casa do aluno e os familiares, ou seja, a intenção principal não é só atingir os alunos e sim também os responsáveis, para que eles consigam conversar com os professores e com a escola. É importante ressaltar que os municípios que foram contemplados estão englobados na Prova de Conceito, que é um projeto criado no Registro Nacional Profissional.

Quais municípios terão acesso gratuito de internet para os alunos?

Já foi divulgado que a realização desse programa de internet no Brasil será feito gradualmente e em fases. A primeira fase será de implementação através do projeto Nordeste Conectado. Com isso, todos os alunos da rede pública desses municípios poderão ter o benefício do Governo. Veja os municípios:

Caruaru (PE)

Campina Grande (PB)

Mossoró (RN)

Juazeiro (BA)

Petrolina (PE)

Com isso, quando o chip começar a ser distribuído, os alunos de redes públicas terão mais acesso a internet e novas oportunidades de aprendizado, com certeza essa ação vai ajudar tanto os alunos do ensino fundamental e principalmente os alunos do ensino médio, que quando está prestes a terminar a escola, quer prestar a prova do Enem, mas não tem condições de estudar, e com esse chip eles terão muito mais acesso.

Já foi divulgado que o intuito principal do Governo Federal é trazer uma facilidade do acesso à educação e fazer com que todos os alunos, sem exceção, tenham acesso a vários materiais de educação para estudos que serão disponibilizados pela internet.

Muitos estão com dúvidas se é necessário ter o Cadastro no CadÚnico para receber o chip com a internet gratuita, o governo já informou que sim, mas não será necessário fazer outro. E a distribuição desses chips serão entregues automaticamente.

