Veja como colocar sons diferentes em cada contato de notificação do WhatsApp

Com certeza você deve compartilhar muitas coisas no aplicativo WhatsApp e também conversar com muitas pessoas, amigos, familiares e até mesmo resolver coisas do trabalho, pois depois da pandemia, o trabalho que mais funcionou foi home office. Nem sempre algumas pessoas gostam de ficar conversando toda hora no WhatsApp por causa do trabalho, ou só olham apenas em momentos urgentes esperando alguma resposta.

Com isso, o WhatsApp deu a possibilidade de ajudar os usuários a identificarem qual a pessoa que está mandando mensagem somente através do sim de notificação, ou seja, tem como colocar um som diferente em cada contato, assim você entende se precisa responder com urgência ou não.

Como colocar um som diferente em cada contato?

O bom é que você não precisa utilizar aplicativos de terceiros, consegue fazer tudo pelo aplicativo do WhatsApp. Por isso, fizemos esse passo a passo para conseguir colocar essa notificação em Iphones.

1 passo: Entre no WhatsApp

2 passo: Entre na conversa da pessoa ou do grupo que deseja personalizar o som

3 passo: Clique no nome do contato ou do grupo

4 passo: Após ter feito isso, vai aparecer as informações das conversas, como por exemplo as coisas que compartilharam, entre outros

5 passo: Clique na opção papel de parede e som

6 passo: Vai aparecer um menu que você consegue mudar o papel de parede, mas aparece também a opção de personalizar o toque

7 passo: Vai aparecer algumas opções em que a pessoa consegue definir o toque de alerta e “clássicos”. A pessoa também consegue escutar uma prévia antes de selecionar

8 passo: Clique no seu preferido, assim ele ficará marcado da cor azul, depois clique em salvar

Pronto! Você conseguiu modificar o som de notificação do seu contato no WhatsApp. Uma dica é para você não colocar som iguais em contatos, busque sempre diferenciar assim consegue saber a diferença de qual pessoa está te mandando mensagem e se precisa responder com urgência.

Veja também: Truque para saber QUANDO alguém entra no seu WhatsApp

Veja como utilizar essa ferramenta pelo celular Android

No celular Android, é mais fácil de fazer, basta seguir esses passos:

1 passo: Entre na conversa da pessoa

2 passo: Clique nos 3 pontinhos dentro da conversa

3 passo: Clique na opção ver contato

4 passo: Embaixo da opção de mídia, clique em notificações personalizadas

5 passo: Escolha o som para aquele determinado contato

Dicas do que você deve fazer no WhatsApp

Essa ferramenta no WhatsApp vai ser de grande ajuda para você saber quem está te mandando mensagem, mas mesmo assim trouxemos algumas dicas para você:

Se você é uma pessoa que utiliza o celular para trabalhar, saiba que você não tem obrigação de ficar respondendo mensagens fora do tempo de trabalho. Você também precisa de descanso. Uma alternativa é usar o WhatsApp Business que tem a opção de mensagem automática.

Veja também: Quais são os recursos que serão lançados no WhatsApp ainda neste ano?