Ganhe 25% a mais na sua aposentadoria; veja como

Você é aposentado? Então fique sabendo que se você cumprir alguns requisitos o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – pode conseguir um aumento no valor de 25%. Ou seja, é preciso estar incluído nos pré-requisitos de pagamentos do adicional, e cumprindo, pode chegar a ganhar acima do teto da instituição. Para quem não sabe, o teto e o adicional que o INSS pode dar, tem como chegar a R$ 7.087,22, e para complementar, o beneficiário que já tiver recebendo o teto e ainda atender os requisitos pode chegar a receber R$ 8.859,02 com os 25% a mais.

Fique conosco que vamos te mostrar quem tem direito de receber os 25% do adicional do Instituto Nacional do Seguro Social.

Veja quem tem direito de receber o adicional do INSS na aposentadoria

Esse aumento de 25% na aposentadoria é especialmente para aqueles beneficiários de invalidez, ou seja, eles têm direito de solicitar o adicional e começar a receber de forma total. Mas o que faz a pessoa conseguir a aposentadoria na categoria de invalidez? São situações como: cegueira total, perda ou paralisia de partes do corpo, como uma perna, braço, e situações que não é possível usar próteses e até mesmo doenças que deixam a pessoa incapaz de trabalhar permanentemente.

Vale destacar que o benefício está no artigo 45 da Lei 8.213/91. Lembre-se de que para o INSS efetuar o pagamento do benefício por invalidez, é necessário comprovar o laudo da situação através de um médico perito. Somente assim a pessoa vai conseguir provar que o segurado precisa de ajuda de terceiros para resolver questões do dia a dia, seja por ajuda de familiar ou contratado, ou seja, a doença deixa impossibilitado de fazer atividades e não consegue viver só, só assim a aposentadoria é aceita nessa categoria.

Como faço para ter o adicional dos 25%?

Para facilitar o processo, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – dá oportunidade da duas maneiras do beneficiário conseguir solicitar o adicional de 25%: Pode ser feito pelo telefone, número 135 da Central de Atendimento do INSS; Pode também ser feito pelo aplicativo Meu INSS que está disponível para download no Play Store (está disponível para iOS e Android), ou pelo site que tem o mesmo nome.

É importante destacar que o dia, a data e o horário da perícia médica só pode ser decidido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. E no dia que acontecer a avaliação médica, o beneficiário precisa levar todos os documentos e exames para o perito analisar junto com o laudo médico que mostra a comprovação de que está impossibilitado de fazer suas atividades diárias sem ajuda de terceiros.

Muitos beneficiários questionam e tem dúvida sobre o tempo para saber se o adicional será aprovado ou negado. Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social, quando o perito finalizar a avaliação, o instituto tem até 45 dias para informar o beneficiário.

