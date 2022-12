Brasil está em campanha nacional para compras de Natal

O Natal já está bem pertinho e, com essa dada, os consumidores se movimentam para fazer compras do mais variados tipos de produtos.

Nesse sentido, as lojas online são verdadeiras aliadas de quem quer praticidade na hora de comprar. Entretanto, cuidados precisam ser tomados.

Por isso, a Senacon e o Inmetro estão orientando consumidores através da campanha “Segurança em Primeiro Lugar” que, além do Brasil, está reunindo mais vinte um países.

Sendo assim, se você é um destes consumidores que vão comprar pela internet neste Natal, veja as informações da campanha que podem te orientar na hora de fazer as suas escolhas de forma segura.

Entenda mais sobre a campanha e siga as dicas de compras que separamos para você comprar com segurança e de forma mais barata.

Campanha “Segurança em Primeiro Lugar”

A campanha global “Segurança em Primeiro Lugar” é uma iniciativa da OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que reúne 22 países, dentre eles o Brasil, para orientar os consumidores que irão comprar pela Internet nesta temporada de compras para o Natal.

No Brasil, a orientação está sendo comandada pela Senacon, a Secretaria Nacional do Consumidor, e o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que estão responsáveis por orientar e fiscalizar os produtos vendidos através da Internet no país.

Sendo assim, a campanha foi criada com o objetivo de orientar os consumidores que pretendem realizar compras online a fazer escolhas seguras, se baseando nas análises dos dados obtidos no ano passado nos países participantes.

Isso porque, em 2021, foram identificadas diversas vendas de produtos irregulares, sobretudo em marketplaces, o que “acendeu’ o sinal de alerta destes órgãos por conta de, por exemplo, brinquedos que oferecem riscos ao serem comercializados.

Veja também: Como comprar PARCELADO no Pix e sem cartão de crédito

Principais orientações

Seguindo, portanto, as orientações da campanha, há uma série de pontos em que o consumidor deverá se atentar antes de adquirir qualquer produto.

Sendo assim, separamos uma lista com os principais cuidados que você deverá ter no momento da compra. Para tanto, verifique cada um dos pontos a seguir.

Classificação indicativa

No caso de compras de brinquedos, é imprescindível que você se atente ao selo de verificação e a faixa etária indicada pelo produto.

Dessa forma, você pode evitar que acidentes envolvendo crianças sejam provocados por brinquedos perigosos e contraindicados.

Selo de segurança

É o selo que vai certificar que o produto foi avaliado e aprovado pelo Inmetro, o que garante a sua segurança na hora de utilizar o item, que inclui mais de 180 tipos diferentes de eletrodomésticos.

Etiqueta de eficiência energética

Continuando na categoria dos eletrodomésticos, esta etiqueta informa a eficiência e o consumo de energia do produto.

Selo ruído

Por fim, o selo ruído tem como objetivo informar a capacidade sonora em decibéis do produto. Além disso, ele vem acompanhado com a classificação dos aparelhos entre 1 (mais silencioso) e 5 (menos silencioso).

Veja também: Descontos para pagar as dívidas por até R$ 100 AINDA estão disponíveis; confira!

Como optar pelos melhores e mais baratos produtos da Internet? Dicas incríveis

Na hora de comprar os seus produtos para presentear neste Natal, temos uma dica extra para você! Além de comprar com segurança através das orientações da campanha, você também pode adquirir os produtos com os melhores preços.

Nesse sentido, você pode usar sites de comparação de valores que vão te indicar não só qual loja online está oferecendo as melhores condições de valores e pagamento, como também verificar o histórico de preços do produto, por exemplo.

Para tanto, acesse sites como Buscapé, disponível pelo link (https://bit.ly/3Uxet5Y) e compare o preço e os atributos de qualquer produto que você deseja comprar.