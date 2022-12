Passo a passo para reativar benefícios do governo de R$ 1.200

Existem diversos casos de bloqueio de benefícios do governo, isso porque muitos esquecem de realizar a atualização do CadÚnico – Cadastro Único – principalmente, os beneficiários de prestação continuada (BPC), que são especialmente pago para os idosos e pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam renda de até um quarto do salário por membro da família, ou seja, R$ 303.00.

É de suma importância que o beneficiário deixe atualizado o Cadastro Único, pois é através desse programa que o governo federal consegue ter um real acompanhamento das famílias de baixa renda e dos beneficiários inscritos em programas sociais. Muitos não sabem que o grupo de beneficiários do BPC passa por um pente-fino de dois em dois anos, e os cadastrados que estão desatualizados passam a ser suspensos, ou seja, o benefício é bloqueado.

Para quem ainda não conhece, o Benefício de Prestação Continuada, é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para todas as pessoas que se qualificados como possuidores baixa renda e recebem um valor de R$ 1.212,00 (valor do salário mínimo). Quando o benefício é bloqueado, para voltar a receber tem que fazer a atualização, pelo site do “Meu INSS”, ou pela central de atendimento da instituição, número 135.

Passo a passo para reativar benefícios do governo, entre eles o BPC

Para que a pessoa consiga reativar o Benefício de Prestação Continuada, deve baixar o aplicativo “Meu INSS” pelo Play Store. Basta seguir esse passo a passo:

1 passo – Clique na opção para entrar com o conta do Gov.br

2 passo – Digite o CPF e depois clique em “Continuar”

3 passo – Coloque a senha e clique em “entrar”

4 passo – Procure pela opção “Reativar Benefício”

5 passo – Atualize todos os dados (se atente para não errar nenhum, essa etapa é de suma importância)

6 passo – Nesta etapa você deve responder algumas perguntas e depois enviar os documentos para atualização do Cadastro Único

7 passo – Não esqueça de explicar ao INSS qual foi o motivo para solicitar a reativação e que quer fazer o acompanhamento pelo aplicativo ou site, ou pelo número do central de atendimento, 135

8 passo – Lembre de anotar o protocolo

O porque acontece o bloqueio do BPC?

Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – acontece o bloqueio para ser uma ação pontual, que afeta rapidamente o pagamento do segurado e fica sem receber. Além disso, a suspensão do BPC também impede a geração de linha de crédito de qualquer tipo, isso tudo faz com que o BPC deixe de ser distribuído para esses beneficiários.

Há informações de que mil beneficiários estão com os dados desatualizados dessa categoria, ou seja, quem está com os dados desatualizados é melhor já começar a atualizar se não, infelizmente, vai ficar sem receber o benefício. É importante lembrar que uma vez que perde a renda é muito difícil conquistar novamente, e quando isso acontece tem que esperar 30 dias até conseguir pedir de novo.

