13° do Auxílio Brasil em dezembro: como vai funcionar?

Sobretudo em contexto de transição de governo, os debates acerca dos benefícios sociais ficam bastante em evidência. Nesse sentido, promessas em relação a aumento das parcelas ou pagamento de valores extras são feitas aos beneficiários.

Dessa forma, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu em período de campanha eleitoral o pagamento do décimo terceiro do Auxílio Brasil, que estaria previsto para acontecer em dezembro desde ano, ou seja, para o próximo pagamento.

Entretanto, muitas pessoas ainda se sentem perdidas em relação à todas as informações que foram dadas e o que de fato irá acontecer.

Pensando nisso, separamos todas as informações mais relevantes em relação ao Auxílio Brasil. Sendo assim, veja como será a próxima parcela do benefício e quais são as previsões para o programa em 2023, há pouco menos de um mês para a posse do futuro governo.

O Auxílio Brasil irá acabar em 2022?

Com a mudança de governo estando para acontecer em pouco menos de um mês, muitos beneficiários estão com dúvidas se o Auxílio Brasil será mantido.

Na verdade, a previsão é de que ele seja substituído pelo Bolsa Família, seu antecessor. Sendo assim, o programa manterá os mesmos objetivos e abrangências, o que não demanda sérias preocupações quanto a permanência das famílias de baixa renda.

Entretanto, algumas mudanças são esperadas e é preciso ter atenção aos pontos, visto que eles garantem a concessão das parcelas do benefício.

Quais as diferenças entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família?

Em relação ao atual Auxílio Brasil e as previsões para o ano que vem do Bolsa Família, é esperado que sejam feitas duas mudanças principais: uma em relação ao orçamento e outra em relação às regras de concessão do benefício.

Em primeiro lugar, de acordo com a PEC de Transição apresentada pela equipe do futuro presidente Lula da Silva (PT), é previsto que as parcelas sejam de R$ 600 mensais somadas aos adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos das famílias de baixa renda contempladas pelo programa.

Além disso, para que as famílias possam, de fato, receber o benefício, serão exigidas algumas contrapartidas, como a permanência das crianças e adolescentes beneficiárias com frequência na escola, além da manutenção de um cartão de vacinas que esteja atualizado.

Afinal, haverá 13° do Auxílio Brasil na próxima parcela?

Apesar do atual presidente ter prometido o pagamento do décimo terceiro aos beneficiários do Auxílio Brasil para dezembro, a proposta não foi para frente e sequer chegou a ser discutida de maneira mais formal e articulada no Congresso.

Sendo assim, para este ano, o pagamento da próxima parcela do auxílio, que se iniciará no dia 12 dezembro, não contará com um adicional de 13°, visto que não houve projeto.

Calendário de pagamento de dezembro do Auxílio Brasil

Bom, sendo assim, em comparação aos meses anteriores, os pagamentos da próxima parcela ocorrerá de forma antecipada, antes das comemorações de fim de ano.

Nesse sentido, confira as datas de pagamento que seguirão o número final do NIS dos beneficiários: