Como comprar parcelado no Pix e sem cartão de crédito

Você pode se surpreender com a informação, mas o Pix só foi lançado na segunda metade de 2020. Ou seja, essa que é uma das mais populares modalidades de transferência monetária que utilizamos, possui apenas dois anos de existência.

Desde então, funcionalidades vem sendo incorporadas a fim de melhorar a experiência dos usuários, que podem realizar pagamentos eletrônicos instantâneos com cada vez mais facilidade.

Nesse sentido, o Banco Central lançou uma outra novidade: a utilização de transferências e pagamentos de forma parcelada e sem cartão de crédito.

Para tirar todas as suas dúvidas sobre essa e os outros recursos disponíveis, separamos as informações mais relevantes sobre o Pix. Sendo assim, confira as funcionalidades e aprenda a usar a opção de parcelamento.

O Pix no Brasil

O Pix foi lançado no Brasil em outubro de 2020 e, desde então, vem se tornando a modalidade de transferência mais popular do país, tomando o seu posto em fevereiro deste ano.

Dados apontam que, desde a sua criação em 2020, foram movimentados mais de 13 trilhões de reais, ou seja, mais de R$ 13.000.000.000.000, um número bastante alto, no qual temos muita dificuldade em dimensionar, justamente por não termos contato com cifras tão gigantescas assim.

O Pix permite que pagamentos e transições sejam realizadas em tempo real a qualquer hora e a qualquer dia.

Por ser tão simples e de fácil utilização, todas as categorias estão aderindo ao seu uso, desde transições de pequenos comerciantes, a compra de produtos mais caros ou pagamento de serviços.

Sendo assim, vale a pena aderir à modalidade e contar com suas facilidades que são, na verdade, bem fáceis de serem entendidas, visto que não há burocracias ou taxas extras, por exemplo.

Funcionalidades do Pix

O sucesso do Pix se dá a partir das facilidades que a modalidade de transferência imediata oferece, permitindo que ele ultrapassasse o uso do TED, DOC, cartões de débito e pagamentos de boleto, por exemplo.

Além de funcionar em tempo integral 24h por dia e todos os dias da semana, há outros recursos que fazem desta, a modalidade mais popular. Confira a lista com tudo o que o Pix possibilita:

Chaves de transição criadas sem burocracia; Segurança de pagamento; Transferências imediatas; Pagamento via QR code; Pix copia e cola; e Pagamento parcelado (nova funcionalidade).

Nova ferramenta: pagamento no Pix parcelado e sem cartão de crédito

Enfim, um novo recurso entusiasma usuários. Isso porque agora o Pix oferece a possibilidade de comprar parcelado e sem cartão de crédito, o que pode ser um bom caminho para a diminuição de juros, por exemplo.

Além disso, apesar de ainda não haver data de lançamento, está previsto que saia o Pix Garantido, que segue a mesma ideia do parcelamento, mas com melhores condições, que será disponibilizada pelo Banco Central.

Dessa forma, você poderá fazer compras e agendar pagamentos através do Pix mesmo sem ter saldo em conta. Além disso, você também poderá dividir a sua transferência em até 24 vezes. Mais informações ainda serão lançadas.