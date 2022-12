Lista de quem tem direito ao Auxílio Brasil de R$ 1.200 em dezembro

São milhões de famílias beneficiadas todos os meses com as parcelas pagas pelo programa de assistência social e transferência de renda Auxílio Brasil. Em dezembro, alguns destes terão o direito de sacar o valor dobrado do benefício, ou seja, R$ 1,2 mil.

Para tanto, é preciso cumprir alguns requisitos específicos a fim de atender às condições de pagamento e ter acesso à próxima parcela.

Além disso, existem novidades acerca do funcionamento do próprio benefício. Afinal, em dezembro será a última parcela?

Pensando nessa e em outras atualizações, separamos todas as informações mais fundamentais para você ficar por dentro do assunto.

Sendo assim, veja como funcionará o pagamento das parcelas de dezembro, incluindo para aqueles beneficiários que receberão o valor dobrado e, além disso, confira quais são as perspectivas para a continuidade do Auxílio Brasil no ano que vem.

O Auxílio Brasil irá acabar em dezembro? Confira as novidades

Em um cenário de transição de governo, a continuidade do Auxílio Brasil está entre as pautas sociais mais evidentes desse momento. Isso porque, com o governo eleito, é esperado que o Auxílio Brasil saia de cena ao final deste ano.

Entretanto, beneficiários deste benefício não tem grandes motivos para se preocuparem, visto que o programa será substituído pelo retorno do Bolsa Família, que continua com os mesmos objetivos e abrangências.

Nesse sentido, o que deve acontecer é uma renomeação do programa e a mudança de algumas regras de concessão das parcelas, que envolvem algumas contrapartidas que devem ser realizadas pelos beneficiários.

Além disso, a expectativa é de que as parcelas, no ano que vem, sejam, em média, de 600 reais por família, além de um adicional de 150 reais para cada criança de até seis anos.

No entanto, a proposta orçamentária ainda está em discussão e, nesta quarta-feira, o debate será realizado no Senado. Sendo assim, o esperado é de que as decisões acerca do Bolsa Família para o ano que vem saia ainda nesta semana.

Pagamento dobrado: quem terá o direito?

O Auxílio Brasil realiza, em média, o pagamento de parcelas de R$ 600 por família cadastrada. No entanto, alguns beneficiários podem contar com um benefício extra, que será somado ao valor regular do auxílio.

Nesse sentido, há alguns outros programas que fazem parte da cesta de benefícios do Auxílio Brasil e podem ser concedidos de forma conjunta, aumentando o valor dos repasses.

Sendo assim, confira os benefícios que podem servir como complemento de renda e são somados ao Auxílio Brasil:

Benefício de Superação da Extrema Pobreza

Público-alvo: Famílias em situação de Extrema Pobreza;

Valor das parcelas: R$ 25 por pessoa.

Benefício Compensatório de Transição

Público-alvo: Famílias que receberiam menos com a transição entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil;

Valor das parcelas: A depender do quanto seria a redução, a fim de compensar o valor.

Benefício Primeira Infância

Público-alvo: Famílias com crianças de até 3 anos de idade;

Valor das parcelas: R$ 130 por criança.

Benefício de Composição Familiar

Público-alvo: Famílias com mulheres grávidas, lactantes ou integrantes de até 21 anos de idade;

Valor das parcelas: R$ 65 por pessoa.

Benefício de Iniciação Científica

Público-alvo: Estudantes de destaque em competições nacionais acadêmicas do governo;

Valor das parcelas: 12 parcelas de R$ 100.

Auxílio Esporte Escolar

Público-alvo: Estudantes de destaque em competições esportivas;

Valor das parcelas: 12 parcelas de R$ 100.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural

Público-alvo: Famílias de baixa renda moradoras da zona rural;

Valor das parcelas: R$ 200 por família.

Calendário de pagamento Auxílio Brasil

Bom, quanto ao último mês do ano, ficou definido que os pagamentos seriam repassados aos beneficiários antes dos feriados de fim de ano. Dessa forma, o calendário de dezembro foi antecipado em alguns dias em relação aos meses anteriores, por exemplo.

Sendo assim, confira quais serão as datas de pagamento de acordo com o último número do NIS.