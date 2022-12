Documento específico passou a ser OBRIGATÓRIO para todos os motoristas, confira!

Os motoristas precisam se alertar sobre a nova obrigatoriedade de documento, não é apenas a CNH que deve estar em dia e circulando no carro com o motorista, agora o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – deverá andar com o motorista dentro do carro, é obrigatório! Se por acaso o motorista for parado pelo segurança de trânsito e não estiver com esse documento pode levar uma multa e ter pontos perdidos na habilitação.

Por isso, se você dirige e conhece pessoas que também dirigem, já encaminhe essa informação para que ambos não sejam prejudicados. Uma boa notícia é que esse documento não precisa ser apresentado apenas na versão impressa, você pode ter no celular, ou seja, modo virtual.

Entretanto, para ter o modelo virtual o motorista não pode ter dividas, como por exemplo multas a serem pagas e que já passaram do vencimento. E assim, quando for parado os seguranças de trânsito consegue analisar se o seu veículo está em dia ou se possui alguma irresponsabilidade.

Qual a diferença do Certificado de Registro e do CRLV?

Algumas pessoas ainda possuem dúvidas sobre a diferença desses dois documentos. Por isso, decidimos incluir esse tópico no texto. A diferença é que o CRLV tem um prazo de um ano para se validar, e o CRV não possui um prazo de expiração, ou seja, a diferença se dá no tempo de validade para as identificações.

É válido ressaltar que no certificado digital também possui todas as informações necessárias que o motorista precisa de ter e pode andar com essa versão digital. No entanto, para que o motorista tenha a versão digital é preciso que ele tenha preenchido o registro no ano atual, que no caso é emitido pelo Detran.

Veja também: Carteira de Motorista DE GRAÇA? Confira os requisitos para solicitar

Como ter acesso do CRLV na versão digital ?

Alguns motoristas possuem dúvidas de como acessar a versão digital, só que é bem simples. O motorista deve fazer acessar do Play Story e fazer o Download do aplicativo da Carteira de Trânsito, se caso não quiser, o motorista também consegue acessar pelo site da secretaria de trânsito, assim eles conseguem saber se dá para fazer o acesso, se caso não conseguir, o próprio sistema mostrará de você tem alguma pendência.

É importante destacar aqui que se o motorista tiver dívidas, como por exemplo multas que ainda não foram pagas, será necessário efetuar o pagamento para depois conseguir ter a versão digital. Depois de ter feito o pagamento, o motorista deve fazer o login no aplicativo, clicar na opção “veículo” e depois “adicionar CRLV”. Pronto, agora o motorista deve preencher alguns dados, entre eles o código de segurança que está no manual de registro do veículo.

Veja também: Aumento de 25% em TODAS as parcelas de pagamento dos aposentados: veja como solicitar!