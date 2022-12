Aumento de 25% em TODAS as parcelas de pagamento dos aposentados: veja como solicitar!

A aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um benefício conquistado pelos trabalhadores brasileiros após anos e anos de trabalho árduo e contribuição. E mesmo assim, o segurado pode precisar de alguma ajuda extra, não podendo contar sempre somente com o valor de aposentadoria do benefício – tendo, atualmente, o teto equivalente a R$ 7.087,22 e o piso (ou montante mais baixo que um beneficiário pode receber) a um salário mínimo em vigor, de R$1.212.

Entretanto, existe uma situação específica que permite o segurado receber um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria, independentemente de ser igual ao teto do INSS.

Entenda quais casos isso é possível.

25% adicionais?

O benefício possui 3 nomes – Auxílio-Acompanhante, Adicional de Grande Invalidez ou Aposentadoria Valetudinária, e está previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/91 e beneficia aqueles que recebem a aposentadoria por invalidez permanente (anteriormente aposentadoria por invalidez).

O Auxílio é pago quando o cidadão necessita da ajuda de outros para realizar suas atividades diárias, tais como alimentação ou banho.

O aumento de 25% no valor do benefício é permitido ao segurado que se encontra em uma ou mais condições a seguir:

Cegueira total

Perda de 9 dedos das mãos

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores

Perda dos membros inferiores, acima dos pés, impossibilitando uso de prótese

Perda de uma das mãos e dos 2 pés, ainda que a prótese seja possível

Perda de um membro superior e inferior, quando a prótese for impossível

Alteração das faculdades mentais, com grave perturbação da vida social

Doença que exija permanência contínua no leito

Incapacidade permanente para as atividades cotidianas.

Como solicitar os 25% á mais?

O pedido deve ser aberto pelo próprio aposentado, que deve passar por um exame médico para comprovar a necessidade de cuidados ou reforço de terceiros. Se o pedido for aprovado, o segurado pode escolher se prefere pagar diretamente á um funcionário ou parente.

Para solicitar o Auxílio-Acompanhante de uma maneira mais fácil (sem precisar ir até uma agência), basta fazer o download pelo aplicativo “Meu INSS” – tanto para celulares Android (bit.ly/3TYcTdC) quanto IOS (apple.co/3WqfiQe) e solicitar o benefício na plataforma.

Acompanhe o passo-a-passo a seguir

Acesse o site Meu INSS Faça login com CPF e senha cadastradas do Gov.br Clique no botão “Novo Pedido” Digite o nome do benefício que você quer solicitar Na lista, clique em “Recurso e Revisão” e depois clique em “Revisão Leia o texto que aparece na tela e avance juntamente com as instruções.

Dentro do prazo de 30 dias corridos você já terá retorno de sua solicitação.

Você poderá acompanhar a revisão do seu benefício.

Faça seu login no Meu INSS Clique em “Agendamentos/Solicitações” e em seguida “Atendimentos à distância” Localize sua solicitação e clique no ícone lupa para detalhar o processo.

Mas se caso preferir, você pode ligar para o Centro de Previdência Social, discando o número 135.

