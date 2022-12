EXCLUSIVO! Especialista tira dúvidas sobre ação da vitamina D

Atualmente, muitas pessoas ressaltam a importância do consumo de vários alimentos, especialmente aqueles ricos em vitamina D. O objetivo é sempre o de melhorar a saúde e conseguir alguns ganhos que soam, de certo modo, exagerados.

Por isso, entrevistamos uma especialista em Nutrição para entender o funcionamento correto deste nutriente na saúde dos seres humanos. Será que a vitamina D é realmente um desses “super nutrientes” que merecem entrar para a dieta diária de todo mundo? Entenda melhor o assunto a partir da análise profissional de uma especialista.

Afinal de contas, como funciona a Vitamina D no organismo?

Nossa reportagem conversou com a nutricionista professora da Universidade de Araraquara (Uniara), Angélica de Moraes Manço Rubiatti. Além de docente do curso de Nutrição da universidade mencionada, ela realiza atendimentos nutricionais particulares individuais.

Ao portal Notícia da Manhã, Angélica relatou detalhes sobre a importância e o funcionamento da vitamina D em nosso organismo.

Notícia da Manhã – O que é e como é classificada a vitamina D?

Resposta: as vitaminas são indispensáveis para o bom funcionamento do organismo e podem ser obtidas por meio de uma alimentação variada e colorida.

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, estando presente em alimentos que contêm gordura na sua composição.

Notícia da Manhã – Existem alguns pontos que podem ser ressaltados sobre a importância da vitamina D no organismo humano? Quais?

Resposta: As funções da vitamina D se relacionam com a melhor absorção do cálcio no intestino, facilitando a mineralização óssea durante o crescimento de crianças e adolescentes, bem como em manter a saúde adequada dos ossos na idade adulta e senil.

Notícia da Manhã – É possível melhorar os níveis dessa vitamina de forma natural?

Resposta: Sim, é possível manter os níveis adequados de vitamina D no sangue por meio do consumo diário de alimentos-fonte, bem como tomar sol diariamente, uma vez que esta vitamina pode ser sintetizada a partir da luz solar.

Notícia da Manhã – Quais alimentos são ricos em teor desse nutriente?

Resposta: As principais fontes alimentares são: fígado, gema de ovo, leite integral, creme de leite, peixes, óleo de peixe e manteiga.

Notícia da Manhã – Como o consumo de vitamina D pode ajudar as pessoas?

Resposta: O consumo adequado de vitamina D pode ajudar no tratamento de doenças como Diabetes, Hipertensão Arterial, doenças endócrinas, depressão, melhora do sistema imunológico e do processo inflamatório. Além disso, pode prevenir a osteoporose em idosos, quando também o consumo de cálcio e fósforo atende às necessidades do organismo.

Notícia da Manhã – Acrescente a orientação que achar mais adequada sobre o assunto

Resposta: A suplementação da vitamina D através de cápsulas tem sido muito frequente, mas só deve ser realizada quando nos exames bioquímicos for observada deficiência. A orientação do médico ou nutricionista se faz necessária para avaliação da necessidade de suplementação desta vitamina.

