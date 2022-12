É possível colocar duas fotos de perfil ao mesmo tempo no WhatsApp? Veja COMO!

Infelizmente essa categoria ainda não é possível pelo aplicativo Whatsapp. As pessoas que tem bastante dúvida sobre qual foto de perfil colocar só consegue colocar uma. Entretanto, o que se pode fazer é utilizar um aplicativo que tem editor de imagens para conseguir fazer a montagem das fotos formando tudo em uma única imagem para poder colocar de perfil.

Então, se você deseja saber como fazer essa edição de imagem e conseguir colocar duas fotos de perfil ao mesmo tempo no WhatsApp, a pessoa terá que ir para outro aplicativo para que isso seja possível, depois que conseguir fazer a montagem, basta carregar o arquivo no aplicativo. É bem simples, fique conosco que vamos te mostrar como fazer ao longo do texto.

Como fazer edição em imagens para foto de perfil do WhatsApp?

Como citado acima, para ter uma foto dupla no perfil do WhatsApp ou até mais imagens em uma única foto você terá que partir para outro aplicativo para fazer isso acontecer. No entanto, com certeza você deve ter baixado em seu celular o aplicativo Instagram, que também é do Meta.

Dentro do Instagram tem a opção de realizar edições em imagens, após fazer isso você consegue passar para o Whatsapp. Veja como fazer:

1 passo: Entre no aplicativo Instagram e clique na opção de criar um story

2 passo: No canto esquerdo da tela, clique na opção Layout. Aparecerá algumas opções de formato, e você deve escolher uma

3 passo: Você pode definir seu Layout na opção de tela dividida. Após isso, você pode tirar uma foto na hora ou escolher imagens no seu banco de galeria até preencher todos os espaços que você escolheu

4 passo: Edite as imagens do jeito que você achar melhor, pode ampliar, colocar efeito, entre outros. Após fazer isso clique em confirmar.

Uma dica: Na hora de salvar a imagem, observe o tamanho para caber tudo na tela de perfil do WhatsApp

5 passo: Feito isso, você deve clicar nos três pontinhos, no lado direito da tela, e clique na opção salvar, pronto já está na sua galeria. Se caso você não quiser fazer mais edições nessa foto, você pode descartar a imagem e fechar o aplicativo.

Veja também: Truque para saber QUANDO alguém entra no seu WhatsApp

Como faço para trocar a foto de perfil do WhatsApp?

O WhatsApp é um aplicativo conhecido popularmente pela sua facilidade e instantânea troca de mensagem, é o maior app de mensageiro no mundo inteiro, milhares de pessoas usando. Com isso, até uma criança desde o mais velho, consegue mexer em algumas funções.

Para trocar a foto de perfil é uma das mais simples, para fazer isso, entre no aplicativo e clique em configurações, clique na sua foto de perfil atual e logo depois no ícone que tem um desenho de uma câmera, vai aparecer a opção de tirar uma foto na hora ou de buscar alguma imagem na galeria do celular, escolha a imagem que você editou no Instagram, ajude da melhor forma que desejar dentro do espaço limitado de foto de perfil e pronto, trocou a foto do perfil do Whatsapp!

Viu? É bem fácil, mas caso tenha dificuldades qualquer pessoa vai conseguir te ajudar a fazer isso.

Veja também: Quais são os recursos que serão lançados no WhatsApp ainda neste ano?