Truque para saber QUANDO alguém entra no seu WhatsApp

O WhatsApp é o maior aplicativo mensageiro do mundo, milhares de pessoas utilizam ele e, também, amam ficar olhando o status dos outros, devido a isso, vamos te ajudar a observar quem fica entrando no seu WhatsApp direto para ver o que está publicando, ou seja, tem como verificar a origem das visualizações.

Com a tecnologia avançada, os aplicativos estão desenvolvendo maneiras de cada vez dar mais autonomia para todos os usuários em suas postagens, devido a isso, hoje em dia, o usuário pode escolher quem pode ou não vê seus status. Isso se chama privacidade, muitas vezes não é porque você tem determinada pessoa no seu WhatsApp que você quer compartilhar aquilo com ela, por isso, tem a opção de escolher quem pode e não pode ver as informações que o usuário compartilhar.

Publicações no status do WhatsApp

Hoje em dia, com as novas atualizações do WhatsApp, muitos usuários estão comentando que o aplicativo está parecendo com o Instagram, ou seja, agora é possível reagir aos status, reagir às mensagens enviadas. Isso tudo faz com que o status do WhatsApp fique parecido com o stories do Instagram.

A postagem do status fica disponível 24 horas após a publicação, e o WhatsApp dá escolher para cada usuário colocar quem pode ver a publicação, se é somente os contatos salvos, ou todos (até aqueles que você não tem o contato mais ele tem o seu, pode vê o seu status). É importante destacar que quando o status sai do ar, ou seja, quando acaba as 24 horas ele é apagado automaticamente, não fica no aplicativo.

Configurações do WhatsApp

Como citado acima, o WhatsApp dá a oportunidade para o usuário ter autonomia sobre suas publicações. Dentro do aplicativo, clique em configurações e logo depois Privacidade, assim o usuário tem chance de escolher que a sua foto de perfil como todo status que ele postar ficar apenas para seus contatos salvos, desta forma, os contatos que você não tem salvo não tem chance de vê o que está postando.

Fazendo isso você bloqueia o acesso aos terceiros, além de reduzir golpes e até mesmo vazamento de informações. Também é possível escolher quem deseja ver ou não da sua lista de contatos. Por mais que você tenha o contato salvo, nem sempre quer compartilhar com todos, então o WhatsApp também dá essa opção ao usuário.

Para fazer isso, o usuário deve clicar em configurações do WhatsApp, depois clique em privacidade, e depois em status, lá vai aparecer algumas opções e você escolhe “Meus contatos, exceto…” e aí o usuário marca o contato que não quer que ele veja a publicação no status.

Como fazer uma publicação no WhatsApp?

Siga esse passo a passo e já faça isso no seu aplicativo.

Passo 1: Quando entrar no WhatsApp, escolha a opção que vai estar bem em cima descrita: status, vai estar no meio de Conversas e Chamadas. Passo 2: Após clicar em status, vai mostrar logo de início as atualizações recentes, e nessa opção você consegue ver o que seus contatos compartilharam mais recentemente. Passo 3: O usuário deve clicar em Meus status, onde mostra a foto de perfil e também tem um sinal de edição. Passo 4: Nesta Categoria vai aparecer as opções de fotos da galeria do usuário, foto instantânea e os últimos downloads. Passo 5: Clique no arquivo que deseja compartilhar, e tem liberdade para editar da maneira que desejar dentro do aplicativo, pois a plataforma libera algumas opções de edição no status. Passo 6: Do lado direito da sua tela, clique em enviar



Agora seus contatos já poderão vê a sua publicação mais recente no WhatsApp.

