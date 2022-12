Adicional natalino para segurados do INSS já é confirmado? Quem poderá sacar?

Uma ótima notícia para os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – que começaram a receber esse ano no mês de maio, neste final de ano pode receber o pagamento em dobro referente ao 13° salário da instituição. A mesma já confirmou que o novo calendário de pagamento já começou a ser construído desde o dia 24 de novembro para esse público.

Para quem não se lembra do que aconteceu, no primeiro trimestre do ano, o Governo Federal resolveu antecipar o pagamento referente ao abono natalino para alguns beneficiários, devido a crise da pandemia do Covid-19, esses pagamentos ocorreram no mês de abril e junho. E para receber agora no final de ano, é somente o público que não recebeu antes esse abono antecipado, e melhor, para os pensionistas e aposentados, essa quantia em dobro irá aumentar os ganhos.

O abono natalino pago pelo governo é uma ajuda para os beneficiários do INSS no final do ano, referente às festas que fazem, compras, entre outros.

Confira o calendário do pagamento do INSS em novembro

A regra de pagamento do calendário da Instituição Nacional do Seguro Social – INSS – deve efetuar o pagamento primeiro para os beneficiários que recebem um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212,00 e somente depois o pagamento para quem recebe mais do que um salário que será a partir do mês de dezembro. Confira agora!

Beneficiários que recebem até um salário mínimo

Benefício final número 1 – Pagamento 24 de novembro

Benefício final número 2 – Pagamento 25 de novembro

Benefício final número 3 – Pagamento 28 de novembro

Benefício final número 4 – Pagamento 29 de novembro

Benefício final número 5 – Pagamento 30 de novembro

Benefício final número 6 – Pagamento 1 de dezembro

Benefício final número 7 – Pagamento 2 de dezembro

Benefício final número 8 – Pagamento 5 de dezembro

Benefício final número 9 – Pagamento 6 de dezembro

Benefício final número 0 – Pagamento 7 de dezembro

Beneficiários que recebem mais do que um salário mínimo

Benefício final número 1 e 6 – Pagamento 1 de dezembro

Benefício final número 2 e 7- Pagamento 2 de dezembro

Benefício final número 3 e 8 – Pagamento 5 dezembro

Benefício final número 4 e 9 – Pagamento 6 de dezembro

Benefício final número 5 e 0 – Pagamento 7 de dezembro

Caso deseje, o beneficiário pode consultar o extrato através do aplicativo Meu INSS ou pelo site que também tem o mesmo nome. Se desejar fazer por telefone, pode ligar no número 135, que é a central de atendimento.

Veja também: NOVIDADES sobre a revisão da vida toda para segurados do INSS; confira!

Quem pode receber o valor adicional natalino?

Como citado acima, o grupo de beneficiários que receberam o pagamento do adicional natalino no primeiro trimestre deste ano de 2022 entre o mÊs de abril e junho, infelizmente neste final de ano não irá receber, é somente para o grupo que começou a receber o pagamento da Instituição Nacional do Seguro Social no mês de maio. Somente esse grupo receberá o 13° salário em novembro.

É importante destacar que esse pagamento será feito em uma única parcela, o próprio INSS divulgou essa informação. Já em relação ao valor do pagamento, o mesmo informou que será referente a quantidade de meses que o beneficiário passou a receber o benefício, ou seja, será proporcional a esses meses.

O que muitos se enganam e precisamos avisar é que os beneficiários que recebem o pagamento do Benefício de Prestação Continuada ou a Renda Mensal Vitalícia, não tem esse direito de receber o valor extra do INSS.

Veja também: 3 grupos de trabalhadores ainda podem solicitar o SAQUE ANIVERSÁRIO do FGTS