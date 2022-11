Saiba como AUMENTAR o seu limite de crédito de forma instantânea

O banco digital Inter está com nova forma de aumentar o crédito de seus clientes. Além de ser um banco que faz render o dinheiro 100% do CDI ele trás novas propostas para criar um limite de crédito, além de reduzir o aporte mínimo. Então para quem está conhecendo o banco Inter agora, antigamente para o usuário conseguir um investimento ele precisava de colocar ao menos R$ 100,00, já hoje em dia com R$ 1,00 o usuário já consegue começar.

O banco Inter está crescendo cada vez, principalmente na área de investimentos, muitos estão escolhendo ele, pois não é somente isso que está chamando atenção. Agora com a categoria Poupança Mais Limite do Banco Inter, está dando oportunidade para muitos usuários terem a opção de fazer com que o dinheiro que está sendo aplicado na poupança se torne uma opção de limite de crédito.

Para alguns parece vantajoso, já para outros não. No entanto, o que ninguém imagina é que realmente pode ser vantajoso para a pessoa que não consegue uma boa liberação de crédito e, com isso, o mesmo começa a ter uma educação financeira pois sabe o que o limite será de sua responsabilidade, então você começa aprender como lidar com as contas e o dinheiro, e fazer um planejamento.

Como funciona a poupança Mais Limite?

Vamos te dar algumas dicas de como funciona a Poupança Mais Limite no banco digital Inter para conseguir ter um limite bom de crédito. Confere essas dicas:

Reservar um valor a partir de R$ 100,00

O cliente pode escolher qual o valor que deseja que vire limite de crédito no cartão Mastercard

Feito! Agora o cliente pode usar o limite de crédito até quando for retirar o dinheiro disponível

O bom de tudo isso, é que enquanto você está utilizando o seu limite de crédito, esse dinheiro que você reservou, como vai ficar guardado ele vai rendendo até você retirar. É importante destacar que só será usado o valor que escolheu para crédito. Vou citar um exemplo para você entender melhor: Se o cliente reservar para investimento R$ 800,00 na poupança e escolher R$ 500,00 para ser usado como limite de crédito, essa quantia não poderá ser mexida, vai ficar guardada até que o cliente tire o valor da função de crédito.

Conhece o CDB Mais Limite do Inter?

O banco inter está se tornando famoso pelas suas categorias e opções variadas em que o cliente pode escolher para melhorar seu financeiro. O que muitos não conhecem ainda é o CDB Mais Limite. Através dessa categoria o cliente consegue aumentar o limite de crédito criando investimentos que tem o rendimento de no mínimo 80% do CDI.

Por isso que quando um cliente deseja investir um valor através desse programa, o valor reservado é passado por uma conversão imediata para o cartão de crédito do banco, ou seja, se o cliente desejar investir R$ 300,00, esse valor que vai estar disponível no cartão para fazer compras. É importante destacar que o valor que foi reservado pode ser retirado a qualquer momento, exceto se o limite não tiver sido utilizado ainda.

