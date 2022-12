Salário de 2023 terá REDUÇÃO? Veja o que está acontecendo!

Todo ano acontece o reajuste no salário mínimo. Com a nova troca de governo muitos brasileiros querem saber como ficará o salário em 2023, já saiu muitas notícias em que o salário poderia chegar a R$ 1.320.

No mês de agosto, o governo federal compartilhou para o congresso nacional o projeto de Lei (PL) orçamentária de 2023, que verifica o aumento do salário para o ano que vem. O correto é que esse reajuste do salário mínimo seja através do índice de inflação do ano anterior, ou seja, para assim ter uma noção dos preços dos produtos de consumo. Essa alta dos preços é medida através do Índice Nacional de Preços do Consumidor – INPC.

Na proposta que o Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, tinha esse cálculo do Índice Nacional dos Preços do Consumidor e que estava em 7,41%, com isso a previsão para o salário mínimo em 2023 seria de 1.302. Só que nesses últimos meses essa inflação vem decaindo e está recente em 6%.

A redução do salário mínimo em 2023

Como vimos acima o que está acontecendo na questão do salário mínimo do brasileiro, se caso o governo for usar a inflação atual de 6% para fazer os cálculos do salário, de 2022 para 2033 o aumento do salário mínimo será de apenas R$ 73,00, ou seja, de R$ 1.212 para R$ 1.285.

É válido destacar que o índice oficial só será mostrado ano que vem, essa conta que o governo já está fazendo é apenas de uma simulação se realmente estiverem certos, são previsões que estão sendo baseadas através do Ministério da Economia do Índice Nacional dos Preços do Consumidor.

Veja também: Do que se trata o ADICIONAL de R$ 150,00? Saiba quais os requisitos para receber!

E o aumento real do salário mínimo?

Faz anos que o salário mínimo não é contabilizado pelo aumento real, apenas é reajustado com o índice de altos preços. Com isso, o salário não aumenta de verdade é apenas de um pouco em pouco em cada troca de ano. Isso aconteceu no governo de Jair Bolsonaro.

Entretanto, na campanha do presidente eleito Lula Inácio, se comprometeu com os brasileiros que irá fazer o salário mínimo ter um aumento real, ele pretende fazer cálculos com o ganho do PIB – Produto Interno Bruto – de 5 anos atrás.

O senador Wellington Dias, que foi eleito e faz parte da equipe de transição do governo Lula, tem como proposta conceder também o aumento real para os brasileiros de 1.4%, assim o salário mínimo de 2023 iria para R$ 1.320.

O senador afirmou que a correção através de inflação irá continuar a partir do ano de 2024.

Existe uma pesquisa que está sendo compartilhada pelo Brasil que o valor real do salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria ser a partir de R$ 6 mil, para suprir todas as necessidades do ser humano, incluindo educação, saúde, moradia, alimentação, transporte, lazer, entre outros. Mas percebe-se que esse valor está bem distante da nossa realidade do salário mínimo no Brasil.

Veja também: EXTRAS que todo trabalhador brasileiro tem direito e você certamente NÃO conhece