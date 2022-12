“Modo Natal” do WhatsApp ATIVADO! Veja como fazer

O Natal é uma das datas comemorativas mais festejadas do ano. Com sua beleza e significado, dezembro fica ainda mais bonito com as decorações temáticas de Natal ao redor do mundo todo.

Além das ruas, lojas e casas enfeitadas, você já pensou também em colocar seus aplicativos no “Modo Natal”?

Pensando nisso, separamos dicas bastante simples de serem seguidas para que o seu WhatsApp fique com a cara do Natal e você possa, de vez, mergulhar na data e em seus significados.

Sendo assim, veja o que você pode fazer para adaptar o seu app de acordo com o lindo mês de dezembro.

WhatsApp: “Modo Natal”

Apesar de todas as ferramentas úteis disponibilizadas pelo WhatsApp que facilitam, cada vez mais, não só a nossa experiência no aplicativo, como também nas nossas necessidades do dia a dia que podem ser resolvidas através dele, ainda não existe, oficialmente, um layout exclusivo para o “Modo Natal”.

No entanto, nem por isso você é impedido de deixar o seu WhatsApp bem temático e combinando com a época. Isso porque você pode, por conta própria, configurá-lo de acordo com o tema do Natal e o deixar a cara do feriado.

Além disso, você pode seguir estes passos e adapta-los à outros temas também, a depender do seu gosto pessoal.

Como ativar o “Modo Natal” no seu WhatsApp?

Aproveite as dicas que disponibilizamos a seguir e se divirta configurando o seu app ao deixá-lo com a cara do Natal!

Papel de Parede

O primeiro passo é alterar o seu papel de parede do WhatsApp para uma imagem de Natal!

Aqui, você pode baixar imagens temáticas no Google ou Pinterest, por exemplo, e configurar o seu fundo de tela.

Para fazer isso, entre em uma conversa, selecione os três pontinhos disponíveis no lado superior e direito da tela e clique em “Papel de parede. Logo, vá em “Minhas fotos” e selecione a imagem de Natal que você havia baixado.

Foto de Perfil

Aqui, a dica é: usando a criatividade coloque uma foto no seu perfil com filtros de Natal!

Para isso, ao abrir o seu aplicativo WhatsApp, clique no três pontinhos na parte superior da tela, vá em “Configurações” e depois clique na sua foto.

Feito isso, clique novamente na foto para abrir e selecione a figura de um lápis acima da imagem. Logo, clique em”Galeria” e coloque a sua foto de Natal.

Figurinhas

Expresse bem o seu espírito natalino e baixe as figurinhas temáticas. Você pode encontrar os pacotes prontos através de aplicativos disponíveis na Play Store e se divertir procurando.

Notificações

Aqui, muitos podem não saber, mas existe a opção de alterar o som das suas notificações e deixá-las com a sua cara.

Sendo assim, se você que colocar um som que te remeta ao Natal, baixe algum áudio de, por exemplos, sininhos, e configure o seu aplicativo.

Assim, toda vez que você receber uma mensagem, o clima natalino vai ficar mais evidente.

