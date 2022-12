Carro vai e volta da praia SEM ABASTECER! 1 mil km de autonomia

Com a tecnologia avançada, os carros elétricos também estão se tornando uma realidade. Eles estão tão em alto que ano passado (2021) o número de procura nessa categoria dobrou. Quer ver um exemplo? Uma fabricante chinesa BYD está trabalhando em um novo produto aqui no Brasil que logo logo será lançado. Todos estão super ansiosos, pois o modelo de carro SUV roda 1.000 km sem colocar gasolina, é isso mesmo que você leu!

É muita economia em um carro só. O Song Plus DM-I chegará em todas as partes do Brasil custando R$ 269.990, esse é o primeiro modelo de carro híbrido plug-in da marca, e adivinha? A bateria desse carro é alimentada por um motor elétrico que pode ser carregado na tomada, é muito além do que já imaginamos.

Com certeza quando você era pequena já deve ter sonhado com carro voador, carro que carrega na tomada, entre outros. Esses sonhos estão começando a se tornar realidade, e a tecnologia está avançada mais que a nossa imaginação pode alcançar.

Conheça mais sobre o carro BYD Song Plus DMI-I

Esse carro já chama atenção só de poder viajar cerca de 1000 km sem colocar gasolina, é demais né? A antiga fábrica da Ford que fica na Bahia voltou a trabalhar com a marca BYD. A empresa assinou um documento memorando junto com o governo local no qual disse que iria se comprometer com um investimento de R$ 3 bilhões para ter três novas linhas de montagem. Até isso acontecer, eles trazem as novidades que são produzidas na China.

O modelo brasileiro BYD tem operações totalmente elétrica do carro com curtas distâncias, e mais, quando os motores de combustão interna precisam ser utilizados eles colocam a tecnologia DM-I para funcionar junto. Para quem ainda não conhece o modelo Song Plus by BYD pode funcionar de 3 maneiras:

EV – Funciona quando a ignição é desligada

HEV paralelo – Quando é preciso fazer cálculos para uso mais eficiente

HEV in Series – Quando tem os dois modos ativos

Segundo informações compartilhadas pela fabricante, esse motor de combustão interna vai ser usado para complementar, ou seja, aumentar a potência o motor elétrico do veículo, assim é possível alcançar mais 1.000 km sem gasolina através da operação híbrida paralela. Para todo esse funcionamento acontecer, o Song Plus DM-I tem que ter baterias de 8,3 kWh e a duração de tempo para recarregar é de até 2,5 horas.

Mais informações sobre Song Plus DM-I

É uma conquista e tanta para o Brasil, pois foi lançado aqui e o motor elétrico desse veículo é de ciclo Atkinson e elétrico de 179 cv e 32 kgfm, simplesmente sensacional. Para passar além do nosso entendimento, o carro é tão surpreendente que pode atingir 100 km/h em apenas 8,5 segundos, lembrando que o carro é 100% elétrico.

