Fique INDISPONÍVEL no WhatsApp Web; veja como fazer

É bastante raro você encontrar por aí algum brasileiro que não possui o aplicativo do WhatsApp baixado no celular. E não é para menos, visto que, atualmente, o app se encontra presente em mais de 99% dos aparelhos no Brasil.

De grande sucesso, é aqui que o WhatsApp encontra seus maiores públicos. Isso porque o Brasil é o segundo país com um maior número de usuários do app, ficando atrás somente da Índia, país com incríveis mais de um bilhão de habitantes.

Mas, afinal, quais são os motivos desse sucesso todo?

Pensando nessa questão, vamos tratar sobre as últimas atualizações mais relevantes do aplicativo e, além disso te ensinar como ficar indisponível no WhatsApp Web quando você estiver com ele aberto em seu computador.

Sendo assim, veja quais são os mais novos recursos e como evitar com que você seja incomodado em momentos inoportunos através da opção de ficar invisível.

Recursos e atualizações recentes

Criado em 2009 nos Estados Unidos, o WhatsApp veio para o Brasil no mesmo ano porém, é claro, com uma cara bem diferente do que ele é hoje.

Por aqui, o aplicativo ficou muito mais famoso do que foi e é nos EUA e isso tem uma explicação. Acontece que, nos Estados Unidos, o envio de SMSs é livre de taxas, diferente do Brasil, que cobra por mensagem.

Sendo assim, porque os estadunidenses iriam se interessar em baixar um aplicativo que, até então, em 2009, tinha a mesma funcionalidade que o SMS, que já era gratuito?

Porém, como por aqui o SMS é taxado, o surgimento do WhatsApp se deu como uma ferramenta bastante interessante e que atraiu, logo de cara, milhões de usuários.

Hoje, este é um dos aplicativos mais famosos do Brasil, que já conta com importantes recursos, no qual os mais recentes são:

Reações com emojis em mensagens; Ligações em grupos que admitem grande número de pessoas; Compartilhamento de figurinhas; Possibilidade de remover o “online” do perfil; Maiores documentos possíveis de serem baixados, e mais.

Veja também: “Modo Natal” do WhatsApp ATIVADO! Veja como fazer

É possível ficar offline no WhatsApp Web mesmo com ele aberto no computador?

Nesse caso, a resposta é sim, você consegue ficar invisível para os outros mesmo se o seu WhatsApp Web estiver aberto no seu computador, inclusive se você estiver mexendo naquele momento.

Para fazer isso, seja para que ninguém te incomode ou para que não vejam você ativo, tirar o “online” do seu perfil é bem simples, basta você seguir os seguintes passos:

Com o WhatsApp Web aberto no seu computador, clique em “Mais opções”, representadas pelos três pontinhos (…) que estarão acima de todas as suas conversas; Feito isso, vá em “Configurações”; Logo depois, clique em “Privacidade”; Na opção “Quem pode ver meus dados pessoais”, vá em “Visto por último e online”; Feito isso, selecione “Ninguém” em “visto por último”; Por fim, marque a opção “mesmo que “visto por último””.

Seguindo estes passos, o seu “online” não aparecerá mais em seu perfil e você pode navegar a vontade e com mais privacidade. É válido lembrar que a ação pode ser desfeita quando e quantas vezes você quiser.