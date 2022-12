BOMBA na conta de luz dos brasileiros? Novo reajuste vem aí

Mais uma notícia para impactar o bolso dos brasileiros! A ANEEL já previu e a equipe de transição do governo já confirmou: haverá ajuste no valor da conta de energia elétrica em 2023.

A medida pode variar de acordo com a empresa fornecedora de energia de cada região, mas já é certo que aumentos irão acontecer em breve.

Nesse sentido, como não podemos fazer nada quanto a isso, existem algumas medidas que, se praticadas, podem contribuir bastante para que a nossa fatura venha mais barata.

Sendo assim, confira quais são as dicas para mudas os hábitos e, de quebra, economizar na conta de energia elétrica.

Previsão de reajuste nas contas de luz

Para 2023, a Agência Nacional de Energia Elétrica já divulgou que o ajuste será confirmado. Sendo assim, haverão novas cobranças nas contas de energia, o que resultará em um aumento de preços das faturas.

A previsão que já foi apresentada pela equipe de transição do atual governo, na verdade, é bastante alta, com estimativas que indicam um aumento de mais de 5% em cima do valor da tarifa de energia.

Porém, por enquanto, é esperado que a bandeira verde continue valendo, que é aquela que indica uma cobrança menor de taxas, resultando em uma fatura mais barata a depender do período do ano.

Dicas incríveis: como economizar na conta de energia elétrica?

Com a conta de energia ficando mais cara, para garantir a continuidade de utilização do serviço, o brasileiro precisará pensar em alguns ajustes. Sendo assim, veja o que você pode fazer para economizar na conta de energia elétrica:

TSEE

Bom, em primeiro lugar, você pode conferir se você tem direito ao programa Tarifa Social de energia Elétrica, que é destinado às famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Dessa forma, você poderá ter acesso à descontos que variam de 10% à 100% sobre o valor total.

Luz natural

Já essa dica é para aqueles que tem mania de deixar todas as lâmpadas acesas. Sendo assim, procure mudar alguns hábitos e valorizar a iluminação natural que o dia pode te oferecer.

Para isso, se for preciso, até mesmo mude alguns móveis de lugar. Por exemplo, se você colocar aquela mesa de almoço ou a escrivaninha de estudos em um lugar de boa iluminação, talvez não seja preciso acender a lâmpada, não é mesmo?

Substitua suas lâmpadas

Pode até ficar um pouquinho caro à princípio, mas este é um investimento que vale muito a pena.

Trocando as suas lâmpadas por lâmpadas de led, além de durarem muitas, mas muitas vezes mais, ela consome um valor bem menor de energia.

Tire os aparelhos eletrônicos da tomada

Se você não sabia antes, agora você sabe, mas manter os aparelhos que não estão sendo utilizados conectados na tomada pode puxar muita energia.

Por isso, comece já a tirar da tomada a sua TV, máquina de lavar (que puxa muita energia mesmo em suspensão), micro-ondas e outros aparelhos eletrônicos.

Aqui, você só não precisa se preocupar com os carregadores, que mal mal puxam energia. Sabia dessa?

